Qui en veut à Carmen Sama ? L'ex d'Arafat victime de cyber attaque

Carmen Sama est-elle dans le viseur de cyber délinquants ? En tout cas, l'ancienne compagne de feu Arafat DJ a annoncé que son compte Snapchat et son compte Gmail ont été piratés. Cette situation a semé la tristesse dans le coeur de la "mère des Chinois".

Le compte Snapchat de Carmen Sama piraté

C'est la concernée elle-même qui a donné l'information à travers une publication sur son compte Instagram. "Coucou, mes bébés, mon compte snap a été piraté depuis ce matin (NDLR, mardi 13 octobre 2020), ainsi que mon compte Gmail, je suis vraiment dégoutée. J'espère bientôt trouver une solution", a posté la veuve de Houon Ange Didier dit Arafat DJ. Mais qui peut bien vouloir causer tant de mal à la "mère" de la "Chine" ?

Dès l'annonce de la mauvaise nouvelle, Carmen Sama a reçu le soutien de ses nombreux followers qui lui ont laissé des messages d'encouragements et d'espoir. "Nous sommes toujours là pour toi même si c'est Yahoo on te suivra . Mais stp, lis souvent dans ton inbox", a commenté un fan de la mère de Rafna. "Ça ira beaucoup de courage la plus belle", a ajouté un autre "Chinois". D'autres sympathisants de Carmen Sama sont allés jusqu'à proférer des menaces contre les auteurs d'un tel acte. « Ils ne pourront rien contre toi tant que Dieu te protège", a lâché une internaute.

Ce n'est pas la première fois que Carmen Sama rencontre de telles difficultés. En effet, en septembre 2019, la jeune dame qui avait créé un compte Instagram pour sa fille Rafna a vu des personnes signaler ledit compte. "Ça me désole de voir qu’il existe des personnes malsaines. J’ai créé un compte pour ma fille qui a été signalé par un groupe de personnes. C’était ma décision et celle de son père, ce n’est pas le seul enfant au monde à avoir un compte Instagram. Alors s’il le faut je le ferais mille fois", a-t-elle laissé éclater sa colère. Le compte Instagram du bébé du Daishikan avait été piraté à deux reprises.