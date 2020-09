Décédé, Dj Arafat réapparaît lors d'un concours de la Fonction publique

Plus d'un an après la brusque disparition du roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le ministère de la Fonction publique lui a rendu hommage.

Concours de la Fonction publique: "Comment se nommait la première danseuse de Dj Arafat ?"

Le big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, a véritablement marqué l'histoire de la musique ivoirienne. Décédé le 12 août 2019 à la suite d'un tragique accident de moto, le roi du Couper-décaler continue de faire parler de lui. Après les prix qui lui ont été décernés à titre posthume en Côte d'Ivoire et à l'international, le Beerus Sama a une fois de plus été honoré, et cette fois par le ministère de la Fonction publique de Cote d'Ivoire.

En effet, lors du concours direct à l'emploi d'agents spécialisés des travaux publics, des questions relatives aux œuvres du défunt artiste ont été posées pour l’épreuve de culture générale. Dans une rubrique intitulée Arafat, les candidats ont donc été amenés à réfléchir sur les questions suivantes. 1. Dans quelle chanson Arafat s'inspire-t-il des Street Figter? 2. Comment se nommait la première danseuse de Dj Arafat ? 3. Avec quel artiste Arafat était-il en featuring dans ''chéri coco'' ? 4. D'où Arafat tire-t-il son surnom de Daishikan? 5. Quel est le single posthume d'Arafat Dj?

La capture d'écran de cette épreuve a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux, suscitant la réaction de plusieurs internautes. Certains fans de feu Dj Arafat qui se sont amusés à donner les réponses à ces différentes questions, se sont réjouis de voir leur icône honorée par la Fonction publique. D'autres internautes, par contre, estiment que ces honneurs devraient être rendus à Dj Arafat pendant qu'il était encore en vie.