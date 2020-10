Thierry Mariani réaffirme son opposition à un 3e mandat de Ouattara

La question du 3e mandat d'Alassane Ouattara alimente actuellement l'actualité politique en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne est vent debout contre la candidature du chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Thierry Mariani, un député français, suit avec un grand intérêt la situation et se dresse contre l'actuel président.

3e mandat : Thierry Mariani dénonce le "silence complice" de l'UE

À l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara le 6 août 2020, les opposants ivoiriens sont montés au créneau pour dénoncer la violation de la Constitution du pays. Les principaux adversaires politiques du chef de l'État, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'guessan, Guillaume Kigbafori Soro et Albert Mabri Toikeusse, estiment qu'un 3e mandat du président sortant est illégitime et illégal.

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a d'ailleurs appelé à une "désobéissance civile" face à la "forfaiture" d'Alassane Ouattara. Samedi 10 octobre 2020, lors du meeting de l'opposition organisé au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau, le "sphinx" de Daoukro a lancé un appel à l'Organisation des Nations unies.

"Face à la menace d’agressions perceptibles des tenants du pouvoir RHDP unifié contre les personnalités de l’opposition ivoirienne et l’incapacité de la CEI d’organiser un scrutin présidentiel juste, crédible et transparent, je demande, ici solennellement, au Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d’un organe électoral, véritablement indépendant et crédible, avant l’élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020", avait-il déclaré.

En exil en France, Guillaume Soro ne veut pas rester en marge du boycott actif lancé par Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié, tous les deux candidats à la présidentielle du 31 octobre 2020. Au pays d'Emmanuel Macron, le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) mène une action diplomatique afin de faire plier Alassane Ouattara. Pour ce qu'on peut dire, Thierry Mariani, député français, a épousé le combat du député de Ferké.

En effet, le parlementaire français ne manque aucune occasion pour s'opposer au 3e mandat du président ivoirien. "En tant que membre de la Com. des Aff. Étrangères, réunion avec @SOROKGUILLAUME. Le silence complice de l’Union européenne devant la farce électorale pour maintenir #Ouattara est un signe de mépris pour les Africains qui ont droit, comme les Européens, à la démocratie !", a tweeté Thierry Mariani après une rencontre avec le leader des soroistes.