Un Député français, vent debout contre le 3e mandat de Ouattara

Le 3e mandat d'Alassane Ouattara crée une véritable polémique aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Le député français Thierry Mariani vient de marquer sa désapprobation à la candidature du président ivoirien.

3e mandat, le Député français Thierry Mariani évoque une « farce »

Alassane Ouattara s'est envolé pour la France, le 25 août dernier, en compagnie de son épouse Dominique Ouattara pour y passer ses vacances annuelles. Le séjour du président ivoirien ne sera pour autant pas de tout repos, car il est bien marqué sur son agenda une rencontre avec le Président Emmanuel Macron.

C'est pourtant ce moment bien précis que choisit Thierry Mariani pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation en Côte d'Ivoire. Le Député français au Parlement européen a en effet lancé ce tweet : « Alors que l’attention est braquée sur le #Belarus, en #Cotedivoire les Présidentielles ressemblent à une farce: viol de la Constitution par le Président sortant #Ouattara (briguant un 3ème mandat interdit) et élimination des concurrents. Mais la communauté internationale regarde ailleurs. »

Pour illustrer la situation en Côte d’Ivoire, l’eurodéputé a présenté une vidéo dans lequel un athlète, lors d’une course, n’a pas attendu le signal de départ avant de se lancer sur la piste. Armé d’un pistolet, ce dernier ne manquait pas de tirer sur ses adversaires et autres assistants pour tenir tout monde en laisse et dans la terreur afin de remporter cette course, dont la ligne d’arrivée a finalement été rapprochée.

Notons que depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020, l'opposition et la société civile ne cessent de manifester pour dénoncer un 3e mandat « anticonstitutionnel », là où les proches du pouvoir évoquent « le premier mandat de la 3e République ».