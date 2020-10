Safarel Obiang aux acteurs politiques: ''Ne reproduisez pas 2010''

Après la sortie de Debordo Leekunfa relativement à la situation socio-politique explosive en Côte d'Ivoire, Safarel Obiang a également demandé aux acteurs politiques ivoiriens de mettre balle à terre.

Safarel Obiang: ''Ce qui se passe actuellement n'est pas bon pour nous tous''

La situation sociopolitique en Côte d'ivoire est très inquiétante. Depuis l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020, le 6 août dernier, l'on assiste à des manifestations dans plusieurs villes du pays. Des manifestations qui se transforment par moment en des affrontements interethniques, occasionnant des morts d'hommes.

A 10 jours du scrutin présidentiel du 31 octobre, l'on assiste à une forte progression de ces violentes manifestations. Ce qui inquiète de nombreux ivoiriens dont des personnalités du monde du showbiz. Dans la soirée du lundi, l'artiste Couper-décaler, Debordo Leekunfa, a affiché ses inquiétudes face à cette situation. ''Mon pays va de mal en pire. Encore et encore. Nous, jeunes, sommes sacrifiés. Jusqu’à quand allons-nous sombrer? Jusqu’à quand allons-nous demeurer comme du bétail électoral, du bouclier humain, des cobayes ?’’, s’est interrogé Opa la Nation.

Après la sortie de Debordo Leekunfa, c'est son jeune collègue, Safarel Obiang, qui a affiché sa crainte de voir la Côte d'Ivoire revivre les évènements meurtriers de la crise postélectorale de 2010 qui avait occasionné plus de 3000 morts.

''Les gars, allons y doucement. Sciencez (Tempérez)! On va faire les choses dans le calme et la tranquillité. Ne reproduisons pas 2010 s'il vous plaît! C'est notre pays a tous et nous sommes tous frères. Ce qui se passe actuellement là n'est pas bon pour nous tous. Que la sagesse de DIEU nous habite tous et que DIEU protège la Côte d'Ivoire. Election, c'est pas gnaga'', a posté Le Safking sur sa page Facebook.