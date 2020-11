Transition : Bédié ou Gbagbo ? Soro fait son choix pour l'après Ouattara

Il avait annoncé à qui voulait l'entendre que l'élection présidentielle ne se déroulerait pas en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Mais après la tenue de ce scrutin, Guillaume Soro revient à la charge pour annoncer une transition politique, pour laquelle il propose d'ores et déjà le profil de la personnalité qui pourrait être désignée.

Guillaume Soro, un ancien président pour diriger la transition

L'élection présidentielle de 2020 s'est effectivement tenue le samedi 31 octobre 2020. Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, était doublement fier d'accompli son devoir civique en allant mettre son bulletin dans l'urne, et surtout d'avoir tenu son pari de respecter la date constitutionnelle, en dépit de nombreux actes de violence enregistrés à travers le pays.

L'opposition ivoirienne, qui a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif de ce scrutin, a déclaré à l'unanimité qu'elle ne reconnait pas cette élection, appelant à la mise en place d'un gouvernement de transition. Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'aligne entièrement sur cette position de ses camarades opposants.

« Conseil de transition en Côte d'Ivoire. Suite à l’annonce faite par le porte-parole de l’Opposition, le PM Affi N’Guessan, de la mise en place d’un Conseil de Transition en Côte d’Ivoire, je suggère que le Président soit rapidement désigné à la tête du Conseil de Transition », a tweeté le Président de Générations et peuples solidaires (GPS), avant de lever un coin de voile sur la personnalité qu'il croit être la personne idoine pour diriger cette transition. « J’ai ma grande idée sur celui qui pourrait sagement conduire la transition à bon port. C’est un ancien Président de la Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué.

À noter qu'Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont les deux anciens présidents de Côte d'Ivoire encore en vie. Soro Kigbafori Guillaume semble donc faire allusion à l'un d'eux. Nourri à la mamelle politique du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), l'ancien chef rebelle s'est brouillé avec lui, avant de se rapprocher du Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Farouchement opposé aujourd'hui à Alassane Ouattara, président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Guillaume Soro ne pense qu'à le voir partir du pouvoir et le voir remplacé par l'un des deux premiers cités.