Transition civile : Franklin Nyamsi trahit un secret

L'opposition ivoirienne, dans un communiqué, a appelé à une transition civile en Côte d'Ivoire. Pascal Affi N'guessan, candidat du Front populaire ivoirien (FPI) à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020 et porte-parole des opposants, a constaté la vacance du pouvoir. Franklin Nyamsi, un proche de Guillaume Soro, a trahi un lourd secret sur la personnalité devant conduire la transition.

Franklin Nyamsi soutient le choix de Bédié pour gérer la transition

Malgré le retrait de Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié de la course au fauteuil présidentiel, Alassane Ouattara a organisé l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Le président ivoirien, candidat à sa propre succession, a foulé aux pieds leurs revendications, notamment la dissolution de la CEI (Commission électorale indépendante) et du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, la libération des prisonniers politiques, sans oublier le retour des exilés. Il faut rappeler que pour l'opposition, la candidature d'Alassane Ouattara est illégitime et illégale.

Au lendemain de la tenue du scrutin présidentiel, les opposants sont montés au créneau. Lors d'une conférence de presse, par la voix de Pascal Affi N'guessan, elle a pris "acte de la non tenue de la présidentielle ce 31 octobre". Tout en félicitant le peuple de Côte d'Ivoire, le candidat du Front populaire ivoirien a encouragé les Ivoiriens à "maintenir la mobilisation". L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo qui a constaté une "vacance du pouvoir présidentielle depuis le 31 octobre, a appelé à la "mise en place d'une transition civile sous la supervision de la communauté internationale".

Mais quelle est la personnalité politique qui devra conduire la transition civile ? Franklin Nyamsi, un inconditionnel de Guillaume Soro, a donné le nom d'Henri Konan Bédié. "Le président @HKBofficiel est en effet un sage qui peut conduire à bon port le navire Ivoire vers les eaux calmes de l'Etat de droit et de la concurrence démocratique loyale. Monsieur le Président @SOROKGUILLAUME, nous soutenons ardemment votre proposition", a-t-il écrit sur Twitter.