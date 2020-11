Yamoussoukro: Le film de l'attaque du cortège du ministre du Budget

Capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro a perdu sa quiétude d'antan sous Félix Houphouët-Boigny. La ville aux caïmans, traverse une période tumultueuse depuis l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Un membre de l'équipe du ministre Moussa Sanogo tué sur l'axe Bouaflé - Yamoussoukro

Des individus opposés au troisième mandat du président Alassane Ouattara, ont érigé des barricades sur les voies principales et y sèment la terreur. Un cortège appartenant au ministère du Budget, venant de Bouaflé et en partance pour Abidjan, a été l'objet d'une rare violence ce dimanche 01er novembre 2020. On dénombre un mort par balle et des blessés, comme le rapporte le communiqué ci-dessous dudit ministère.