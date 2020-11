Zota explique tout sur sa relation "amoureuse" avec Serge Beynaud

La talentueuse danseuse ivoirienne, Zota, a apporté des précisions sur sa relation avec son mentor, Serge Beynaud.

Y a-t-il déjà eu le sexe entre Zota et Serge Beynaud?

La belle Zota est incontestablement une des meilleures chorégraphes de sa génération. Révélée au grand public dans le courant des années 2012, cette charmante jeune dame faisait partie des trois virevoltantes danseuses de Serge Beynaud au moment où ce dernier menait une farouche concurrence à feu Dj Arafat.

Contrairement à ses deux ex collègues que sont Sandia Chouchou et Annick Choco qui ont décidé de se lancer dans la chanson, Zota, elle, est restée dans son créneau de danse, et toujours fidèle à son mentor, Serge Beynaud.

Invitée sur le plateau de Life TV, Zota a donné les raisons pour lesquelles elle n’a jamais quitté Serge Beynaud, malgré les nombreuses opportunités qui se sont présentées à elle.

‘’Moi, je sais ce que je veux. Beynaud, c’est quelqu’un qui a été loyal envers moi. Je me sens bien avec lui; c’est quelqu’un qui me met toujours sur la bonne voie. Franchement, je ne sais pas pourquoi je vais partir. Il n'y a rien de meilleur. Il a toujours été là pour moi. Il m’a montré qu’il est prêt pour moi, et moi aussi, je dois lui montrer que je suis prête pour lui. Avec Beynaud, on ira jusqu’au bout‘’, a-t-elle expliqué.

Zota a également apporté des précisions sur la supposée relation amoureuse qui existerait entre elle et Serge Beynaud. ‘’Il n’y a rien eu entre Serge Beynaud et moi. Il y a beaucoup d'affinités entre nous. Nous sommes très complices, et c’est ce qui fatigue les gens. Sinon il n’y a jamais eu de sexe entre nous. Beynaud, c’est quelqu’un qui respecte son travail et qui respecte aussi ses danseuses‘’, a-t-elle ajouté.