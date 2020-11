Jean Louis Billon dissocie le PDCI du CNT et négocie avec le régime

Secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge de la Communication et de la propagande, Jean Louis Billon, a, dans la déclaration ci-dessous, tenu à rassurer sur la bonne santé du président Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition dont la résidence fait l'objet d'un blocus depuis quelques jours. L’ex-ministre des PME a par ailleurs rassuré les uns et les autres que le parti travaille de façon légale à la levée totale des restrictions également imposées au siège du vieux parti, sis à Cocody. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration du ministre Jean Louis Billon.

Le CNT mort-né (?): Le PDCI veut travailler "en parti d’opposition et en toute légalité" (Jean Louis Billon )

Depuis quelques jours, certains s’inquiétaient de savoir ce que le Parti et son Siège devenaient, abandonnés qu’ils semblaient être. Nous voulons dire à ceux-là de se rassurer.

Nous sommes présents, Nous sommes debout, Convaincus que notre Parti, le premier de Côte d’Ivoire, qui aura bientôt 75 ans, ne pouvait disparaitre et devait rester en activité quelles que soient les circonstances, pour demeurer le haut représentant du dialogue et de la paix en cette période particulièrement sombre.

Je vous annonce que la journée du vendredi 06 novembre a permis de « libérer » la maison du Parti, notre Maison à tous. Aujourd’hui notre siège est de nouveau accessible malgré certaines restrictions que nous devons respecter et que nous nous efforcerons de faire lever.

C’est un grand pas dans le contexte particulièrement tendu qui prévaut depuis quelques jours avec l’arrestation et l’incarcération de représentants et acteurs du monde politique ivoirien ou de la société civile. Concernant le Président de notre Parti, S.E.M. Henri Konan Bédié, je veux également vous rassurer. Il se porte bien et garde un bon moral.

Aujourd’hui, il est important de vous rappeler que le statut et l’organisation du plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire permettent de travailler et intervenir dans les conditions que le contexte impose à chacun d’entre-nous, en usant de l’ensemble des outils prévus par la loi.

Cette organisation mérite d’être respectée et impose de nous adapter à la situation actuelle afin d’obtenir la libération aussi bien de nos militants mais également de ceux de tous bords qui ont émis le souhait et posé des actes citoyens dans une démocratie. Certes nos instances sont atteintes, certes notre organisation est diminuée !

« Mais le meilleur n’est atteint qu’au dépend d’une immense douleur » Mais les grandes douleurs étant muettes, nous allons les vivre quelque temps, avec dignité, force et respect, et continuer de construire sur les solides fondations qui nous portent et nous soutiennent depuis près de 75 ans.

Car ces fondations ne valent que par les hommes, et en particulier, des militants que nous sommes ! Aussi, dès ce lundi, nous continuerons la tâche, nous travaillerons donc d’arrache-pied et méthodiquement, et vous tiendrons informés de la bonne évolution de nos actions, en parti d’opposition et en toute légalité, pour le bien des militants comme de l’ensemble des citoyens ivoiriens. Et nous comptons sur tous pour que dans le dialogue et la sérénité, sans sacrifices inutiles de vies humaines, nos actions portent la voix de citoyens épris de paix, de justice et de progrès.

Jean-Louis BILLON

Secrétaire Exécutif

Chargé de la Communication,

l’Information et la Propagande