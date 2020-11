Drame: Victime d'un accident de voiture, Samuel Eto'o au commissariat

Victime d'un accident de circulation, dimanche, la légende du football camerounais, Samuel Eto'o fils, a posé un acte assez incroyable à l'endroit du chauffeur du camion qui a failli le tuer.

L'incroyable geste de Samuel Eto'o après son accident de circulation

L'ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o Fils, a été victime d'un accident de voiture, dimanche 9 novembre 2020.

De retour de festivités dans l’Ouest camerounais, du côté de Nkongsamba, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale du Cameroun, à bord de sa voiture, a été violemment percuté par un camion.

Plusieurs photos du véhicule endommagé, publiées sur les réseaux sociaux, montrent à quel point le choc a été violent. Fort heureusement, Samuel Eto'o n'a pas été touché, à part un léger traumatisme crânien.

Quant au conducteur du camion, des témoins révèlent qu'il a aussitôt pris la fuite, avant d'être rattrapé, 15 kilomètres plus loin, par des éléments de la police camerounaise, qui n'ont pas hésité à lui donner une bonne raclée.

Informé de cela, le footballeur s'est rendu au commissariat où il a rencontré le chauffeur assis à même le sol et traumatisé après la bastonnade qu'il a subie.

Mais Samuel Eto'o n'a pas réprimandé cet homme qui a failli lui ôter la vie quelques heures plus tôt. Bien au contraire, il s'est assis à ses côtés et l'a réconforté. De plus, Samuel Eto'o a demandé aux policiers d'abandonner toutes les charges contre le chauffeur. Ce qui a été fait.

Ce geste de l'icône du football camerounais a abondamment été commenté sur les réseaux sociaux. ''Merci à toi Samuel Eto'o. Dans la vie, quand tu as un grand coeur, Dieu t'épargne toujours des obstacles. Merci à la légende et prompt rétablissement'', a commenté un internaute.