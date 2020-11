Un an après le décès de Dj Arafat, Carmen Sama choisit Badro Escobar

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a dévoilé le nom de celui qu’elle considère comme ‘’le vrai meilleur ami‘’ du boss de la Yorogang.

Voici pourquoi Carmen Sama préfère Badro Escobar

L'année 2019 a été une année très difficile pour Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama. Après le décès de sa sœur ainée en avril, elle a dû faire face à la brusque disparition de son homme, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le 12 août à la suite d'un grave accident de moto dans la commune de Cocody.

Un décès survenu alors qu'elle se préparait à célébrer son mariage civil avec le père de sa fille Rafna Houon, alors âgée de seulement deux ans.

''Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde. Et tous les préparatifs du mariage ? Finalement, j'épouse qui dans environ 4 mois ? Et Rafna ?... La seule chose qui me réconforte, c’est la certitude de l'immense amour que tu avais à mon égard. A mes côtés, tu étais comme un enfant. Je t’ai aimé dès le début et je continue de le faire...'', avait-elle écrit sur son compte Instagram, un mois après le décès de Dj Arafat.

Carmen Sama a cependant bénéficié du soutien de certains proches de Dj Arafat, parmi lesquels un semble avoir véritablement marqué la jeune femme de 24 ans. Il s’agit en effet de Badro Escobar, communément appelé ‘’Le Blanc de la Chine‘’.

«Badro Escobar est le vrai meilleur ami de DJ Arafat», a soutenu la mère de la petite Rafna Houon dans la télé-réalité intitulée ‘’La mère des chinois‘’, diffusée sur Life TV.

Des propos flatteurs de Carmen Sama, qui viennent corroborer ceux de Tina Glamour qui appréciait récemment la loyauté de Badro, affirmant qu’il avait le profil idéal pour diriger la Yorogang.

‘’Le vrai président de la Chine que je donne aujourd’hui, c’est Badro Escobar. Il a toujours été là pour nous...Que Dieu te bénisse mon enfant‘’, avait-elle confié.