PDCI : Les premières images de Guikahué dans son lieu de détention

Arrêté le 4 novembre dernier avec certains membres de l'opposition, Pr Maurice Kakou Guikahué a été placé sous mandat de dépôt. Des images du Secrétaire exécutif du PDCI, prises dans son lieu de détention, circulent depuis dimanche sur les réseaux sociaux.

Guikahué en compagnie de ses codétenus de la Maca

Maurice Kakou Guikahué a été arrêté chez l’ancien président Henri Konan Bédié, en compagnie d’une vingtaine de cadres de l'opposition au lendemain de l’annonce de la mise en place d’un « Conseil national de transition » par l’opposition ivoirienne, une vingtaine de personnes ont été arrêtées alors que les membres du CNT s'apprêtaient à annoncer le Gouvernement de la transition. Neuf de ces personnes interpellées ont été libérées depuis, mais douze sont toujours aux mains de la justice, dont le numéro 2 du PDCI.

Placés sous mandat de dépôt, le 6 novembre, ceux-ci ont été conduits à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Des rumeurs persistantes faisaient cependant état de la libération de l'ancien ministre de la Santé sous la présidence de Bédié dans la foulée de la rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Cette rumeur avait par ailleurs été démentie par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). N'empêche que de nombreuses supputations fusaient çà et là à propos du lieu de détention du Secrétaire exécutif du vieux parti.

Finalement, des images de Maurice Kakou Guikahué en compagnie de certains de ses codétenus circulent sur la toile. Assis dans une salle sur des chaises Malaga, ces opposants avaient derrière eux des cartons entreposés sur lesquels il est marqué Bâtiment B.

Pascal Affi N'Guessan (FPI), faut-il le rappeler, est quant à lui détenu dans un lieu jusque-là tenu secret selon ses avocats. Quant à Albert Toikeusse Mabri (UDPCI), « activement recherché », selon le procureur Adou Richard, il reste jusque-là introuvable. L'opposition ivoirienne a fait de la libération de ces détenus, un préalable pour les discussions avec le pouvoir.