Comparé à Didier Drogba, Sébastien Haller affiche ses intentions

Sebastien Haller: ''Qu'on me fasse confiance...j'ai envie d'être important pour la Côte d'Ivoire"

L’icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba, a véritablement laissé ses traces au sein de l’équipe nationale en Côte d’Ivoire. Après avoir honoré 106 sélections de 2002 à 2014, l’enfant de Niaprahio, premier buteur ivoirien en phase finale de Coupe du monde, a inscrit 65 buts. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire des Élephants de Côte d’Ivoire. Plus de 6 ans après son retrait, la Côte d’Ivoire est activement à la recherche d’un autre ‘’tueur‘’ en attaque.

L’attaquant de West Ham, Sebastien Haller, qui a honoré sa toute première sélection, le mardi 13 novembre 2020, a séduit de nombreux Ivoiriens. Grand de taille, combatif et très à l’aise dans le jeu aérien, l’attaquant de 26 ans a plusieurs points en commun avec l’ex buteur de Chelsea. Pour de nombreux observateurs, il est celui qui peut valablement assurer l’après Didier Drogba.

De son côté, l’attaquant de West Ham, lui, garde la tête bien sur les épaules et refuse d’être comparé à la Légende du football ivoirien. ”(Sourire) Non Didier Drogba reste une icône du football ivoirien et mondial. On va juste essayer de mettre quelques buts et d’être un bon attaquant pour la Côte d’Ivoire”, a confié Sébastien Haller dans une interview accordée à France Football. Après avoir évolué dans toutes les sélections de jeunes en France, Sebastien Haller ne regrette pas d’avoir choisi la Côte d’Ivoire.

Il a d’ailleurs affiché ses intentions: "Aujourd'hui, si j'ai fait ce choix, c'est que j'arrive à un âge où je n'ai pas trop envie de jouer sur je ne sais quelle incertitude. J'avais envie de prendre ce qu'il y avait à prendre et de vraiment me faire plaisir. Qu'on me fasse confiance... J'ai 26 ans, j'ai envie d'être important pour cette équipe de la Côte d'Ivoire et ne pas être juste un figurant et venir pour deux ou trois sélections. Je veux essayer de m'inscrire sur cette durée‘’, a-t-il soutenu.

Jonathan Kodja étant blessé, Sebastien Haller sera très certainement titularisé par le coach des Eléphants, Patrice Beaumelle, ce mardi contre l’équipe de Madagascar. Sa prestation est donc très attendue.