Côte d'Ivoire: Ouattara confie une nouvelle mission à Hamed Bakayoko

Le président de la République, Alassane Ouattara, a instruit le Premier ministre Hamed Bakayoko à renouer le dialogue avec les responsables politiques de l’opposition, en l’occurrence le PDCI-RDA et le FPI.

Alassane Ouattara pour une réconciliation avec Gbagbo et Bédié mais sans Guillaume Soro

« J’ai (...) instruit le Premier Ministre Hamed Bakayoko à renouer le dialogue avec le PDCI-RDA et le FPI afin de leur permettre de reprendre leur place dans le dialogue politique », a confié Alassane Ouattara lors de la réunion du Conseil politique du RHDP, tenue mardi à Abidjan. Il n'a pas évoqué le cas Guillaume Soro, l’ex-chef du Parlement actuellement contraint à l’exil à Paris. Soro reste, avec les présidents Henri Konan Bédié (PDCI-RDA) et Pascal Affi N'guessan du FPI, un des farouches opposants au troisième mandat du président Ouattara.

A en croire le président de la République, la mission confiée au chef du gouvernement Hamed Bakayoko, répond à l'objectif de rétablir « la confiance entre toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire mais aussi de préserver un climat socio-politique apaisé». Alassane Ouattara a rappelé que la Côte d’Ivoire a connu une longue période de crise qui a sérieusement entravé sa marche vers le développement, mais les efforts constants accomplis depuis son accession au pouvoir, ont permis de remettre le pays sur les rails.

Il est convaincu que toutes ces actions de développement, menées au cours de ces 10 dernières années, n’auraient pas été possibles sans la paix et la stabilité; deux facteurs importants pour la réalisation du projet de société du RHDP.

C’est pourquoi, le chef de l'Etat a exhorté les cadres et les militants de son parti, à mettre tout en œuvre pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l’étendue du territoire national. « Le RHDP a pour devoir de travailler à rassembler la Côte d’Ivoire dans toute sa diversité », a-t-il exhorté.