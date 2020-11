Guillaume Soro en colère contre Macron : Ce qui a tout provoqué

Emmanuel Macron a brisé le silence sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Le président français a félicité Alassane Ouattara pour sa réélection à l'issue du scrutin du samedi 31 octobre 2020. Ce geste de l'actuel locataire de l'Élysée déplait énormément à Guillaume Kigbafori Soro. Le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) s'est insurgé contre la récente sortie du chef de l'État de la France.

Macron félicite Ouattara, Soro s'indigne

"À la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d’Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu’au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès", a fait savoir Emmanuel Macron quelques jours après la validation de la victoire du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le chef d'État français a salué le rapprochement entre Alassane Ouattara et son grand rival Henri Konan Bédié. "Je souhaite que ce premier pas vers le rassemblement et l’ouverture puisse jeter les bases concrètes d’une réconciliation plus large, plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques dans le respect de l’État de droit afin de tourner la page de la violence et de la division", a-t-il souhaité.

Pour Emmanuel Macron, le dialogue qui vient d'être renoué avec le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est "porteur d'espoir". "Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l’occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 avec le président Henri Konan Bédié (principal opposant) est porteur d’espoir", s'est réjoui le numéro français.

En exil en France depuis décembre 2019, Guillaume Soro apprécie mal le message de Macron à Ouattara. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a vivement critiqué le soutien du patron de l'Élysée à l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI). "En ces temps de fake news, est-ce vrai que ⁦@EmmanuelMacron aurait envoyé ce courrier à l’ex-Pr ivoirien ? Qui peut me renseigner ? Autrement ça serait pis que de l’ingérence surtout que @JY_LeDrian se disait opposé à l’ingérence", a posté le leader des soroistes sur son compte Twitter.

Bien avant Guillaume Soro, Jean Bonin, proche de Pascal Affi N'guessan, a décelé des incohérences dans le courrier d'Emmanuel Macron. "Ce document qui circule sur les réseaux sociaux est manifestement un fake tout droit sorti des laboratoires du RHDP.

1 - pas d’en-tête de l’Élysée

2 - introuvable sur le site de l’Élysée

3 - date manuscrite (lol)

4 - daté du 11 novembre. Nous sommes le 15

5 - RFI ni France 24 n’en parlent", s'est-il exprimé.