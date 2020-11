Couper-décaler: Janine Kleen dit tout sur son "love" avec Dj Leo

La chanteuse Couper décaler, Janine Kleen, s’est prononcée sur sa relation avec Dj Léo. Elle est également revenue sur l'accident qui a failli lui ôter la vie en 2017.

Janine Kleen: ''Dj Léo connaissait mon homme...mais souvent, il avait des regards qui ne blaguent pas‘’

La jeune et belle chanteuse ivoirienne,Janine Kleen, fait partie des valeurs sûres du Couper décaler féminin. Elle a été révélée en 2015 grâce à un titre à succès intitulé ‘’Alloko piment‘’ réalisé en featuring avec Dj Leo.

Invitée, mardi à l'émission Peopl’Emik, Janine Kleen est revenue sur son histoire avec Dj Leo. ‘’Je le (Dj Leo) connais depuis que j’étais danseuse et il m’encourageait toujours… Il m’a dit que je suis belle; j’ai quelque chose que les autres n’ont pas et que je devais me lancer dans la chanson. Il m’a dit d'apprendre à chanter et de l’appeler quand je serai prête… Après, je l’ai appelé… On a sorti une première chanson qui n’a pas trop marché et il m’a donné une deuxième chance. On a sorti ‘’Alloko piment‘’ qui a rencontré un véritable succès‘’, a-t-elle raconté.

Mieux, elle a battu en brèche la rumeur selon laquelle Dj Leo lui aurait fait des propositions indécentes. ‘’Il ne m’a pas fait de propositions même si je suis une belle femme… Il connaissait mon homme … mais souvent, il avait des regards qui ne blaguent pas. Mais il ne m’a jamais rien dit à ce sujet‘’, dira-t-elle.

Janine Kleen s’est également prononcée sur l'accident survenu en 2017 qui avait dû l’éloigner de la scène musicale pendant trois ans. ‘’J’ai un de mes danseurs qui a été poignardé à Marcory. Je suis allé à son chevet; c’est en quittant là-bas que j’ai eu l’accident. Je partais à la maison et je devais déposer mon ami chez lui… Lorsque je tenais le volant, j’ai eu très froid et je lui ai dit qu’on va faire un accident mais il n’a pas pris cela au sérieux… On a fait une sortie de route; la voiture a fait 3 tonneaux. Et je me suis retrouvée sous la voiture…En me sortant de la voiture, j’ai eu 3 fractures. Je ne respirais plus… On m’a donné 3 ans de congé‘’, s'est-elle souvenu.