Pluie de félicitation après l’élection de Ouattara, Vladimir Poutine réagit

Alassane Ouattara restera à la présidence de la République de Côte d’Ivoire pendant encore 5 bonnes années. Le candidat du RHDP (parti au pouvoir) a été réélu au terme de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Elu à un troisième mandat, Alassane Ouattara reçoit les félicitations des chefs d’Etat du monde entier

Longuement décrié pour sa candidature à un troisième mandat, le président Alassane Ouattara a réussi à se faire réélire. L’époux de Dominique Ouattara, qui avait annoncé sa retraite politique en mars dernier, a dû revenir dans l’arène peu après le décès brusque de son dauphin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des suites d’une crise cardiaque en juillet.

«Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j’ai décidé de répondre favorablement à l’appel de mes concitoyens me demandant d’être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 », a-t-il laissé entendre lors de son discours à la Nation le 06 août.

Quoique émaillé par de nombreux incidents parfois violents qui ont entrainé morts d'hommes, le scrutin présidentiel qui s’est tenu le 31 octobre, a vu la réélection dès le premier tour du chef de l’Etat sortant à plus de 94,27%. Des résultats confirmés par le Conseil constitutionnel devant qui le président Alassane Ouattara devrait prêter serment le 14 décembre prochain, conformément à la Constitution. Mais avant, ce sont les messages de félicitations des chefs d’Etats des pays ‘’amis et frères’’ à la Côte d’Ivoire, qui ne cessent de pleuvoir. Ci-dessous, les félicitations des Comores, de la Russie et de l’Egypte.