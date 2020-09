PDCI : Kouadio Konan Bertin (KKB) traduit en conseil de discipline

Kouadio Konan Bertin, candidat à l'élection présidentielle de 2020, a maille à partir avec son parti, le PDCI-RDA. L'ancien député de Port-Bouët vient d'ailleurs d'être convoqué devant le Conseil de discipline du vieux parti.

Vers la radiation de Kouadio Konan Bertin du PDCI ?

Alors que Henri Konan Bédié a été officiellement investi en qualité de candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) pour le scrutin présidentiel de 2020. La candidature du président du parti septuagénaire a cependant été validée par le Conseil constitutionnel en même temps que celle de Kouadio Konan Bertin, ancien président des jeunes du PDCI.

KKB s'est en effet présenté en tant que candidat indépendant. Il n'en fallait pas plus pour soulever le courroux des cadres et dignitaires du Parti. C'est donc à juste titre que le Pr Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI, a saisi le Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier aux fins d'entendre l'ancien Député.

Le Conseil se réunit donc ce jeudi 1er octobre 2020 à 10H 30, à la Maison du PDCI à Cocody. Et Kouadio Konan Bertin est appelé à répondre « des faits d’incriminations » mis à sa charge et constitutifs « d’atteinte à l’unité du Parti et à ses intérêts et insoumission aux décisions du Parti et indiscipline notoire ». Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, KKB pourrait être radié du PDCI. D'ailleurs en 2015, il s'était présenté à la présidentielle, en violation de la consigne du Président Bédié, appelant depuis Daoukro, à voter pour Alassane Ouattara.