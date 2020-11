Soutien à Ouattara: Grosse colère d' Affoussy Bamba contre Macron

Affoussy Bamba Lamine, cadre de Gps, s'est prononcée sur la sortie du président français, Emmanuel Macron, qui semble justifier la candidature de son homologue ivoirien Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel. Contrairement aux propos du président Macron, l'avocate de Guillaume Soro estime qu' Alassane Ouattara n'a pas droit à un autre mandat puisque la Constitution limite à deux le nombre des mandats. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration de Me Affoussy Bamba -Lamine.

3è mandat de Ouattara: "Non, Monsieur Macron, il aurait mieux valu ne rien dire !" (Affoussy Bamba)

Par vos propos tenus concernant la parodie d’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, vous venez de vous moquer du Continent Africain et de tous les peuples qui en sont issus ! Vous nous dites clairement que nous ne sommes pas des êtres qui méritons la démocratie et les droits de l’Homme.

Et que pour ce qui nous concerne les règles de justice internationale n’ont pas droit de cité ! Vous montrez par votre posture, que vous n’êtes pas du côté du peuple qui souffre ! Vous montrez du mépris et de l’arrogance envers ce peuple.

Je rappelle que la parodie d’élection présidentielle Ivoirienne s’est tenue au prix de violation de principes de la démocratie, de Droits des Peuples et de l’Homme, de liberté humaine et d’indignité ! Non, Monsieur Macron, l’ex-président Alassane Ouattara ne s’est pas présenté “par devoir”, il l’a fait en violant notre loi fondamentale !

Il l’a fait, en reniant sa parole devant la nation et devant la représentation nationale réunie en congrès ! La mort du candidat de son parti ne saurait en aucune façon être un cas de force majeure, justifiant la violation de la loi fondamentale d’un pays, en l’occurrence le nôtre !

Essayer de nous faire croire le contraire, et essayer d’emmener les gens à l’admettre, c’est insulter notre intelligence et l’amour que nous portons à notre Patrie ! Comme il s’agit d’Africains, vous vous autorisez à dire “circulez, il n’y a rien à voir” ?

Vous pensez que nous avons moins de droits que les peuples européens ? Vous pensez que la liberté de se choisir un président ne nous concerne pas ? Vous pensez que la souveraineté, s’agissant de l’Afrique n’appartient pas au peuple ?

Non, Monsieur Macron, il aurait mieux valu ne rien dire, s’agissant de la situation ivoirienne et de vous abriter hypocritement derrière le concept flou de non-ingerence ! Cela aurait mieux valu dans le cadre de votre politique Ivoirienne et Africaine en général !

Avec quel mépris et condescendance vous vous êtes exprimé, oubliant que vous avez été élu comme Président en France avec aussi, des voix de Français d’origine Africaine ! Ils sauront s’en souvenir aux prochaines élections présidentielles en France !

Que de déception de la part d’une personnalité d’une grande démocratie telle que la France, qui fait fi de toutes les injustices que subit notre peuple ! Des arrestations des députés au mépris de leur immunité parlementaire ! Des arrestations de leaders politiques pour leurs opinions contraires !

Que dites-vous des plus de 200 morts qui ont été tués de façon atroce par les milices de Dramane Ouattara et des innombrables blessés ? Que dites-vous du jeune KOFFI Toussaint qui a été sauvagement décapité par les machettes des miliciens de Dramane Ouattara devant les yeux du monde entier ?

Que d’incompréhensions de la part du premier représentant du pays des droits de l’homme, qui ne parle pas, lorsque le simple droit d’avoir une expression différente est muselée et que la diversité est bâillonnée ! Les Africains en ont plus qu’assez de vos attitudes et postures !

Je suis une digne Africaine, Ivoirienne qui est extrêmement choquée de vos propos! La lutte des Africains est une lutte de libération ! Nous n’en sommes qu’au début. La lutte des Ivoiriens est une lutte de libération !! Une lutte contre le viol de notre constitution et de nos libertés ! Cette Lutte va être menée par les Africains !

Elle est menée par les Ivoiriens et c’est une erreur que de vouloir la réduire ! Quiconque se mettra en travers, y perdra des plumes ! Vous parlez de sentiment anti-français ? Vous devriez plutôt parler de sentiment anti-“France-à-fric” !

Il faut savoir que nous n’avons aucun problème avec les français parce que le digne peuple Français est du côté du digne peuple Africain et condamne vos agissements avec la même énergie

Me Affoussy Bamba