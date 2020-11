Cinq mois après sa mort : Gon Coulibaly "renait" à la Primature

Décédé le mercredi 8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly a été immortalisé le mardi 24 novembre 2020 à la Primature. Au cours d'une cérémonie en présence du Premier ministre Hamed Bakayoko, le portrait de l'ancien chef du gouvernement a été posé aux côtés des autres anciens Premiers ministres de la République de Côte d'Ivoire.

Hamed Bakayoko immortalise Amadou Gon Coulibaly

Mardi 24 novembre 2020, Hamed Bakayoko a présidé une cérémonie de pose de portrait d'Amadou Gon Coulibaly. "C’est une cérémonie traditionnelle de pose de portrait des anciens premiers ministres pour nous souvenir de leurs contributions à l’action gouvernementale et dans le cas spécifique du Premier ministre Amadou Gon qui nous a quittés", a précisé le Premier ministre.

Pour lui, " cette cérémonie revêt un caractère tout particulier, car elle nous donne l’occasion de saluer sa mémoire et de lui rendre un grand hommage pour le travail qu’il a abattu ici à la primature, pour le bien du service et pour le bien du peuple de Côte d’Ivoire, qu’il repose en paix". Amadou Gon Coulibaly, alors désigné candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à l'élection présidentielle de 2020, est tragiquement décédé le mercredi 8 juillet 2020.

"Le Premier ministre est mort à la tâche dans la salle du Conseil des ministres, une semaine après son retour de France. Tout s’est déroulé comme s’il était venu nous dire au revoir, à chacun de nous. Le décès d’Amadou est un choc pour beaucoup d’entre nous. L’ayant eu à mes côtés pendant 30 ans, Amadou aurait été un très grand président pour la Côte d’Ivoire", s'était exprimé Alassane Ouattara en marge du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020.

L'ex-Premier ministre revenait d'un séjour médical de deux mois en France. Il avait été évacué d'urgence le 2 mai 2020 avant d'être hospitalisé dans un établissement sanitaire parisien.