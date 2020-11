Décès de Tandja : Macky Sall salue la mémoire de "l'illustre défunt"

Mamadou Tandja est décédé. L'ancien président de la République du Niger a poussé son dernier soupir le mardi 24 novembre 2020. Il était âgé de 82 ans. Macky Sall, le chef d'Etat sénégalais, a rendu un hommage à l'ex-dirigeant nigérien.

Macky Sall pleure Mamadou Tandja

La mauvaise nouvelle a été annoncée à travers un communiqué sur les antennes de la télévision nationale nigérienne. Mamadou Tandja est décédé le mardi 24 novembre 2020. "Le président de la République et le gouvernement ont le regret de vous annoncer le décès de son Excellence Tandja Mamadou, ancien président de la République du Niger, décès survenu ce jour 24 novembre à Niamey. Un deuil de trois jours sera observé sur toute l’étendue du territoire national", indiquait la note.

Mamadou Tandja a été porté à la tête du Niger le 22 décembre 1999. Il est demeuré au palais présidentiel jusqu'au 18 février 2010 où il est renversé à la suite d'un coup d'état.

"C’est avec une profonde émotion que je viens d’apprendre le rappel à Dieu de Son Excellence Tandja Mamadou ancien président de la République du Niger. A sa famille éplorée, et au peuple nigérien, j’adresse mes vives et sincères condoléances. Que son âme repose en paix", a écrit Mahamadou Issoufou, le président nigérien.

Pour sa part, Macky Sall n'a pas manqué de saluer "la mémoire de l’illustre défunt" non sans présenter ses condoléances émues à la famille de l'ancien homme politique nigérien. Né en 1938 à Mainé-Soroa, Mamadou Tandja a été ministre de l'Intérieur sous la présidence d'Ali Saibou. Lors de l'élection présidentielle organisée au lendemain du renversement et l'assassinat du général Baré, il est élu avec 60 % des suffrages exprimés au second tour contre Mahamadou Issoufou. Il est réélu le 4 décembre 2004 et est déposé par un putsch le 18 février 2010.