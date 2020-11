Les choses s'accélèrent entre Josey et Bonigo du groupe Youlés Inter

La belle et ravissante chanteuse ivoirienne Josey et le roi du Madinga, Bonigo, préparent une belle surprise pour les fêtes de fin d’année.

Ce que mijotent Josey et Bonigo

Le talentueux artiste ivoirien, Bonigo, lead vocal du groupe Youlés Inter, est de retour sur la scène musicale après environ 10 années d’absence. En mai 2020, il a dévoilé un titre intitulé ‘’Température‘’ qui a été fort apprécié par de nombreux mélomanes en Côte d’Ivoire et à travers le monde. Ce grand retour du roi du Madinga a été rendu possible grâce au label de musique, Schama Prod, qui a décidé de prendre en charge la suite de sa carrière. Cette structure, rappelons-le, porte le nom de l’enfant de l’international ivoirien, Serey Dié Geoffroy, et de la belle chanteuse, Josey.

A cet effet, l’auteure du titre à succès ‘’Mon nom’’, ne cesse d’apporter son soutien à Bonigo. L’ex amante de Serey Dié a communiqué, à plusieurs reprises, sur la dernière production de Bonigo, invitant ses fans à s’approprier la chanson ‘’Température’’. Déjà présente dans le clip du dernier single de Bonigo, Josey a décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, la talentueuse et belle chanteuse et l’enfant de Grand-Lahou préparent une belle surprise à leurs différents fans pour les fêtes de fin d’année.

A en croire des sources proches du label Schama Prod, nos deux artistes se préparent activement à dévoiler une nouvelle chanson. ‘’La chanson est déjà prête. Elle a été arrangée par Tamsir. Nous sommes présentement en train de tourner le clip‘’, a confié à Afrique-sur7, un proche de Bonigo.