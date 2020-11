Mali: Safarel Obiang débarque à la prison de Sidiki Diabaté

Safarel Obiang a fait le déplacement au Mali afin de rencontrer le chanteur malien, Sidiki Diabaté, incarcéré depuis plusieurs semaines à la prison centrale de Bamako.

Safarel Obiang: ''J'ai vu notre frère Sidiki Diabaté, il se porte très bien''

L'artiste Couper-décaler, Safarel Obiang, s'est rendu personnellement à Bamako au Mali afin d'apporter son soutien au chanteur malien, Sidiki Diabaté, qui est incarcéré depuis plusieurs semaines. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook dans la soirée du mercredi, Le Safking a fait savoir que Sidiki Diabaté se porte bien.

''J'ai vu notre frère Sidiki Diabaté; il se porte très bien. Je suis à Bamako; je suis venu représenter la Côte d'Ivoire afin d'apporter notre soutien à Sidiki Diabaté. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, il est décédé. C'est faux. Moi, je l'ai vu; on a échangé et il va très bien'', a déclaré Safarel Obiang, avant de revenir sur le concert en soutien à Sidiki Diabaté, qui aura lieu le 5 décembre prochain à Abidjan. Un événement qui suscite beaucoup de bruits puisque certains artistes ont décidé de ne pas y participer. Il s'agit notamment de Bebi Philip, Vitale, Molière, Abomé l'Éléphant.

Pour Safarel Obiang, le seul fautif dans cette affaire, c'est Yves Jay Jay Roland, ex chargé de communication de feu Dj Arafat et chargé de l'organisation dudit concert. ''Quand tu veux organiser ce genre d'événements, il faut mettre les artistes au courant. Il faut voir le programme et la disponibilité des artistes avant d'organiser quoi que ce soit. Moi j'ai appris qu'il y a des artistes qui n'ont pas été informés mais leurs photos figurent sur l'affiche. Il y en a qui t'ont dit qu'ils ne seront pas là mais tu as mis leurs photos sur l'affiche...'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: ''Sache que tout ne tourne pas autour de la Yorogang. Didier (Dj Arafat) est parti. Ses fans sont là...mais ne te sers pas de cela pour te foutre des gens. Les chinois appartiennent à Dj Arafat; ils ne t'appartiennent pas. Donc ne pense pas que tu es trop devenu influent. Si tu veux te servir de l'image de Dj Arafat pour ne pas considérer les gens, moi je vais enlever ça dans tes yeux''.