Grosse colère de l' avocat d' Affi N'guessan contre Adou Richard

Me Dagbo Godé, avocat de l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, a évoqué le cas de son client dans un entretien accordé au média en ligne 7 Info. Il a à l'occasion fustigé le manque d'impartialité du procureur Adou Richard dans la conduite des dossiers judiciaires.

Me Dagbo Godé, avocat d' Affi N'guessan: "Il n’y a pas de Procureur de la République en Côte d’Ivoire"

« Il n’y a pas de Procureur de la République en Côte d’Ivoire. C’est un homme aux ordres. La preuve en est qu’ Affi en détention ne connait pas son lieu de détention; il ne peut pas le rendre public. C’est là que commence la violation du code de procédure pénale », a dénoncé Me Dagbo Godé. L’ avocat de Pascal Affi N’guessan a fustigé les conditions dans lesquelles a été arrêté le porte-parole des groupements et plateformes politiques de l’opposition ivoirienne.

« On arrête quelqu’un, on l’envoie à la DST, la DST ne dépend pas du ministre de la Justice, ne dépend pas du Procureur de la République, ni du Procureur général. La DST dépend du ministère de l’Intérieur. Les policiers de la DST n’ont pas le statut d’officier de police judiciaire et ce sont eux qui arrêtent les gens ? », s’est-il interrogé.

Un des principaux leaders de l’opposition, Affi N'guessan a été arrêté dans la nuit du vendredi 6 novembre 2020, alors qu’il tentait de regagner Bongouanou, sa ville natale. Accusé de sédition après la mise en place du Conseil national de transition (CNT) présidé par Henri Konan Bédié, le président du FPI sera conduit trois jours plus tard devant le juge d’instruction du 9 ème cabinet, puis placé sous mandat de dépôt. Pour le moment, le lieu de détention de l’ancien Premier ministre reste secret.