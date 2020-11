Chaude empoignade entre Emmanuela Keita et Tiesco le sultan

L’artiste couper-décaler, Tiesco le sultan, a révélé que la blogueuse Emmanuela Keita a de sérieux problèmes d’hygiène. De son côté, l’ex épouse de l’international Kafoumba Coulibaly n’a pas tardé à répondre.

Emmanuela Keita menace de ramener Tiesco le sultan en prison

Quelques mois après sa sortie de prison, Tiesco le sultan renoue avec les clashs. Dans une vidéo publiée récemment sur sa page Facebook, l’artiste Couper décaler a fait des révélations sur la blogueuse ivoirienne Emmanuela Keita. Affirmant avoir fleurté avec cette dernière, le Rebel de Poy a fait savoir que la promotrice du Shugar Daddy a de sérieux problèmes d’hygiène.

"Quand je rencontrais Emmanuel Keita, elle sortait d'une déception. Elle n'était donc pas bien moralement. Elle ne faisait que m'expliquer ses problèmes. Des problèmes qu'elle savait que je ne pouvais pas régler. Mais l'objectif était que nous fassions l'amour... Nous avons failli le faire. Mais, ayant horreur des femmes qui ne sont pas propres, je me suis retenu. Je ne suis pas allé plus loin...’’, a-t-il révélé.

De son côté, Emmanuela Keita n’a pas tardé à répondre aux propos de Tiesco le sultan. ‘’Je ne vais pas célébrer longtemps un petit désœuvré mental... La prison n’a pas allégé les vilenies de ce mime de caserne. Les mêmes causes produisent les mêmes effets avec un enfer plus atroce et prolongé … La personne qui t’envoie faire cette sale besogne, ne pourra pas t’aider quand tu seras arrêté pour diffamation. Frère, la prison te bipe‘’, a-t-elle écrit dans un message publié sur sa page Facebook.

De plus, Emmanuela Keita dit connaître la personne qui envoie Tiesco le sultan. « A toi sista, je suis la propreté faite chair ! C’est la première chose qui marque les hommes de ma vie ! Mon hygiène est indiscutable ! Non ! Tu n’arriveras pas à me coller ta réputation de ton hygiène buccale dont tout le monde parle… Arrête de faire intervenir tous tes vieux pères de Paris pour inventer sur moi ! Moi, j’ai fait que rigoler d’une histoire de laper et non créer un bad buzz sur toi ! Nuance !‘’, a ajouté Emmanuela Keita qui s’adresse à mots couverts à Yvidéro avec qui elle est en froid depuis quelques temps.