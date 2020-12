Jim Kamson se révolte: ‘’On a un président ou on n’a pas de président"

Invité à une émission sur la chaine Ntv, le reggaeman ivoirien, Jim Kamson, a craché ses vérités aux hommes politiques ivoiriens.

Jim Kamson: ‘’Le peuple va se lever un jour et vous allez voir...‘’

‘’C’est nous le peuple qui permettons au président de s’asseoir. Nous sommes les patrons des présidents. Moi je n’ai pas peur de le dire. Les ministres qui sautent là, c’est grâce à nous qu’ils sont là. Je profite pour dire à nos présidents, à nos ministres, à nos députés de revenir sur terre. Qu’ils pensent au peuple parce que nous souffrons‘’, a déclaré Jim Kamson sur la chaine Ntv.

‘’Ils (les dirigeants) s’asseyent dans leurs bureaux pour dire qu’on a diminué les prix des maisons, des sacs de riz, mais quand tu vas sur le terrain, ce n'est pas ça. Qu’ils pensent à nous les pauvres et qu’ils fassent très attention parce que le jour, le peuple va se lever, ça ne sera pas bon... Rien ne va dans le pays; on ne peut pas manger à notre faim. Pour prendre une maison, ils vont parler d’une caution de 8 mois; un petit studio comme ça, on te dit de payer 100 mille Fcfa. En ce moment, on a un président ou on n’a pas de président… Au fur et à mesure, tout devient cher mais où allons-nous ?‘’, s'est interrogé le reggaeman.

Jim Kamson a tenu à faire savoir que son message s’adresse à tous les politiciens sans exception. ‘’Le peuple va se lever un jour et vous allez voir le feu dans leurs visages. Je dis aux politiciens, toutes tendances confondues, de nous respecter … Nous souffrons trop … Nous votons pour eux; nous leur donnons la place et eux aussi, il faut qu’ils pensent au peuple…‘’, a-t-il renchéri.