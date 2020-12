Voici les 26 Avocats qui ont défendu Yodé et Siro contre le Procureur

Les artistes zouglou, Yodé et Siro, ont exprimé toute leur gratitude aux avocats qui se sont mobilisés pour leur défense lors de leur procès, jeudi dernier, pour outrage à magistrat après leur virulente sortie contre le procureur de la République, Adou Richard. Ci-dessous, l'intégralité du message de remerciements des deux chanteurs.

Yodé et Siro reconnaissants de leurs Avocats: "Ils sont la voix des opprimés"

Si tu penses que l’Amour n’existe plus , sache que tu te brises Ato

Si tu penses que L’Humanité est vidée de son Essence, tu te brises Ato

Laissez nous vous dire qu’il existe de formidables Combattants pour la Justice:

Ces frères et sœurs formés dans nos écoles, ces pères et mères remplis de conviction qui ont fait de La Défense de la liberté leur seul et unique objectif ! Ils ont pour Arme, leur seule Parole et leur connaissance du Droit! Ils nous ressemblent Ato, ils sont la voix des opprimés.

Ato, ils sont forts!

Ato, ils sont formidables !

Ato, ils sont généreux !



Les avocats de côte d’Ivoire !!!

Sans un sou, sans invitation, ces Justiciers de tous âges . Des plus jeunes à ceux qui ont blanchi sous le harnais, ( on va parler gros français aussi, ou bien? ) tous sont venus pour que la messe de la vérité soit dite.

Le Bâtonnier Claude Mentenon

Me Allegra Mathias

Me Gbougnon serges

Me Jean pierre serges Aboa ( Jpsa)

Me Adou AMOAKON

Me Saki Eric

Me Gohi Bi Irié Raoul

Me MESSAN Tompieu Nicolas

Me Gerard Dogbemin

Me N’Dry Claver

Me Yann Tuho ( petit, avec ses cheveux là, tu as tué !)

Me Edi SEKA

Me Tape Martine

Me Theresa BOUAFFON

Me Oumou SANOGO

Me Gonezié

Me Beranger Awana

Me Guy Serges Aké

Me Andy Lionel Biaou

Me Leon Paul Boto

Me Ouraga serges Olivier

Me Bernice N'GUESSAN

Me Mobio Vital

Me Oupoh Carole

Me Ahoua

Tous Conduits de main de maître par Me Binta Nany BAKAYOKO qui a toute notre reconnaissance.

Venus comme un Seul Homme défendre la voix de l’Artiste et nous rappeler que nous devrions encore avoir foi en la Justice.

Merci les gars. Vous n’êtes pas des Atito.

Vous nous avez fait tenir et même pleurer par moment .

En Zouglou ça réussit ! On est ensemble !