FPI: Après l'octroi des passeports à Gbagbo, ce qu'espère le camp Affi

La tendance du FPI dirigée par Pascal Affi N’guessan, dit se réjouir de l'obtention par Laurent Gbagbo, le vendredi 04 décembre 2020, de ses passeports diplomatique et ordinaire. Ces documents lui ont été remis par Mme Nogozene Bakayoko, chef de cabinet du Ministre des Affaires Etrangères en présence de l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Belgique, M. Abou Dosso. Ci-dessous, la déclaration du FPI-Affi N’guessan relative à l'obtention des passeports de l'ancien chef d'État ivoirien.

Le camp Affi N’guessan réagit à l'octroi des passeports diplomatique et ordinaire de Laurent Gbagbo

Le Front Populaire Ivoirien (FPI) a appris, ce vendredi 4 décembre 2020, la remise des passeports ordinaires et diplomatiques du Président Laurent Gbagbo. Le FPI se réjouit du rétablissement du Président Laurent Gbagbo dans ses droits, en tant que citoyen Ivoirien et en sa qualité d'ancien Président de la République.

Le FPI espère l'arrivée prochaine du Président Laurent Gbagbo dans son pays la Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation fortement espérée par les Ivoiriens et tous ceux qui ont établi avec notre pays leur centre d'intérêt. Le FPI reste dans l'attente de la libération du président du parti, Pascal Affi N'Guessan, et des autres détenus, pour que soit amorcé le dialogue politique tant espéré par les Ivoiriens et l'ensemble de la communauté internationale.

Fait à Abidjan, le 4 décembre 2020

Le Secrétaire général et porte-parole

Issiaka Sangaré