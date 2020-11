Résidence d' Affi: Le FPI se prononce après la levée du blocus

Le Secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien (FPI), Issiaka Sangaré, a produit un communiqué ce mardi 17 novembre 2020, suite à la levée du blocus autour de la résidence du président du parti, Pascal Affi N’Guessan. Issiaka Sangaré a remercié toutes les personnes qui ont permis le dénouement de la situation.

"Le FPI exprime sa solidarité avec l'épouse du Président (Affi N'guessan) et les membres de sa famille"

«Le FPI remercie les partis politiques et la société civile, notamment les organisations de défense des droits civiques, civils et humains pour leurs différentes interpellations et leurs plaidoyers qui ont permis un dénouement heureux de cette situation. Le FPI exprime sa solidarité avec l'épouse du Président et les membres de sa famille », a déclaré le secrétaire général Issiaka Sangaré. Au nom de la direction du FPI, il a informé l’opinion nationale et internationale de la levée du blocus imposé à la résidence de l’ ex-Premier ministre ivoirien.

Déniant toute légitimité au chef de l’ Etat Alassane Ouattara, le candidat déclaré élu par le Conseil constitutionnel, avec 94,27% des suffrages exprimés, l’opposition a mis en place dès le lendemain de l’élection controversée du samedi 31 octobre, un Conseil national de transition (CNT) avec pour mission principale "de conduire le pays à l’organisation d’élection apaisée, démocratique et transparente".

En représailles, plusieurs responsables politiques de l’opposition, dont Pascal Affi N’guessan, Maurice Kakou Guikahué et autres ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt. L’opposition, faut-il le souligner, n’a pas pris part au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, estimant que les conditions garantissant la tenue d'un scrutin credible, n'étaient pas de mise.