3è mandat: Fadiga de Milano prend position contre Bédié et Gbagbo

L’homme d’affaires ivoirien, Fadiga de Milano, a évoqué, dans une interview accordée au confrère Afrikipresse, la question du troisième mandat du président Alassane Ouattara.

Fadiga de Milano: "L’opposition n’avait pas préparé les élections parce qu’elle comptait sur un probable coup d’État"

La candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel a fait l’objet de vives contestations qui ont occasionné des morts d'hommes, des blessés et d’importants dégâts matériels durant la période électorale. Invité à se prononcer sur cette question, Fadiga de Milano estime que ce débat n’avait pourtant pas sa raison d’être. « Le débat sur le 3eme mandat n’a jamais été d’actualité tout simplement parce que ce débat n’avait pas sa raison d’être », a-t-il indiqué.

« Le président Alassane Ouattara a toujours dit qu’il ne sera pas candidat ou ne veut pas être candidat et non « je ne peux pas être candidat ». Il a posé un acte dans ce sens. Malheureusement la disparition brutale de feu son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va tout chambouler», a-t-il déclaré. A l’en croire, c’est plutôt du côté de l’opposition, qu’il faut rechercher le manque de culture démocratique.

« Quand tu vois comment Bedié a éliminé ou réduit au silence tous ses adversaires au PDCI, il y a de quoi à être inquiet. Quand tu vois la guerre des FPI, tu comprends comment ces gens sont loin d’être des démocrates », a fustigé Fadiga de Milano qui dénonce le fait que, depuis 30 ans, Bédié et Gbagbo sont les «seuls et uniques » candidats du PDCI et du FPI. « Ils n’ont jamais proposé ou préparé un autre à leur succession alors que le président Ouattara a montré sa bonne foi et sa volonté de passer le pouvoir à une autre génération », ajoute-t-il.

Selon lui, l’opposition qui a volontairement choisi de boycotter le scrutin du 31 octobre 2020, n’était en réalité pas vraiment prête pour y participer. « L’opposition n’avait pas préparé les élections parce qu’elle comptait sur un probable coup d’État. C’est pourquoi elle a boycotté les enrôlements, les débats sur les élections alors que le candidat du RHDP était à l’époque Amadou Gon Coulibaly( rip) », a déploré l’homme d’affaires.