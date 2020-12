Offensive diplomatique d'Alassane Ouattara avant son investiture

Alassane Ouattara est en attente de son investiture à la Présidence de la République ivoirienne, qui interviendra au 2e lundi du mois de décembre (14 décembre 2020). Mais avant cette date fatidique, le chef de l'État continue son offensive diplomatique à travers de nombreuses rencontres avec des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire.

Entretiens d'Alassane Ouattara avec des ambassadeurs anglais et brésilien

Alassane Ouattara a été réélu lors du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Mais l'opposition ivoirienne conteste cette réélection, car ce 3e mandat est « anticonstitutionnel ». Désobéissance civile, boycott actif sont autant de mots d'ordre lancés par ces opposants pour dénoncer le passage en force du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir). L'opposition avait d'ailleurs mis en place un Conseil national de transition (CNT).

Aussi, pour apaiser les tensions qui s'en sont suivies, le Président Ouattara et Henri Konan Bédié, président du CNT, se sont-ils rencontrés, le 11 novembre 2011, au Golf Hôtel en vue d'initier un dialogue entre pouvoir et opposition. Cette première rencontre a certes permis de « briser le mur de glace et de méfiance », mais le second round de ces discussions peine à se tenir, car le Président du PDCI-RDA a posé des préalables qui ne sont pas encore satisfaits par le camp présidentiel.

C'est dans cette atmosphère qu'Alassane Ouattara s'était envolé pour la France le 27 novembre dernier. Rentré à Abidjan, le samedi 5 décembre, le Chef de l’État ivoirien est quasiment sur tous les fronts pour la résolution de la crise ivoirienne. Après l'octroi de deux passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, à Laurent Gbagbo, le président ivoirien continue sur sa lancée.

Son agenda du mardi 8 décembre fait état de deux importantes rencontres avec des ambassadeurs étrangers. « AGENDA DU CHEF DE L’ÉTAT DU MARDI 08 DÉCEMBRE 2020 : 11 h 30 : Entretien avec l’Ambassadeur de Grande-Bretagne 12 h : Entretien avec l’Ambassadeur du Brésil », peut-on lire sur le Compte Twitter de la Présidence de la République ivoirienne.

À noter que le lundi, le Président Ouattara a eu un entretien « fructueux » avec le nouveau Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). « Nous avons fait un tour d’horizon de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la BOAD, et avons évoqué plusieurs projets prioritaires », a tweeté le premier citoyen ivoirien.