COVID-19 en Côte d’Ivoire: Comment Ouattara a fait reculer la maladie

L’année 2020 a été très éprouvante pour le monde entier qui a vu l’apparition d’une nouvelle maladie appelée COVID-19 ou maladie à Coronavirus.

De l’apparition du premier cas de COVID-19…

En Côte d’Ivoire, le premier cas de Coronavirus, est apparu vers mi-mars. Il s’agissait d’un ivoirien âgé de 45 ans, qui revenait d’un séjour en Italie. En l’absence de traitements, d’importantes mesures de prévention ou mesures barrières ont été édictées par le gouvernement en vue d’éviter la transmission du virus dont la propagation était effroyable. Hormis le couvre-feu décrété mais levé au mois de mai suivant; la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes; le gouvernement a vivement recommandé entre autres de se laver fréquemment et correctement les mains avec de l’eau et du savon ou avec un gel hydro-alcoolique; de respecter la distanciation d’un mètre et le port du cache-nez. Autant de mesures qui ont permis d’éviter la propagation de la pandémie mais aussi de guérir grâce à un protocole médical que seuls savent les spécialistes ivoiriens, des milliers de malades.

COVID-19: Un taux de guérison stable autour de 99% et une létalité en dessous de 1%

Selon le CICG, Dr Edith Clarisse Kouassy, conseiller technique du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, a indiqué, lundi 07 décembre 2020, à l’occasion du point presse bimensuel du gouvernement sur la gestion du Coronavirus, un taux de guérison toujours stable autour de 99% et une létalité en dessous de 1%. «Le point de la pandémie dans notre pays reste caractérisé par une tendance générale à la baisse malgré les nouveaux cas enregistrés. L’on note un taux de guérison toujours stable autour de 99%. Il en est de même pour la létalité en dessous de 1% », a déclaré Dr Edith Clarisse Kouassy.

Elle a rappelé que du 23 novembre au 06 décembre 2020, 347 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés sur 15 153 prélèvements analysés, soit 2,29% de l’échantillon. 311 nouvelles guérisons ont été enregistrées sur la même période. Le nombre de décès a baissé, passant de 05 à 01. Tout en saluant les résultats encourageants, ainsi que les efforts déjà consentis, Edith Clarisse Kouassy a invité la population à la prudence et à la vigilance en respectant les mesures barrières.

Concernant le plan sécuritaire, le porte-parole de la Police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, a affirmé que sur la même période, 17 individus ont été refoulés au poste-frontière de Yendéré et Ouangolo, dans le nord de la Côte d’Ivoire, pour violation des frontières ivoiriennes. 573 établissements (bars, maquis, restaurants, hôtels et boîtes de nuit) ont été visités par les forces de défense et de sécurité. A la date du 06 décembre 2020, la Côte d’Ivoire comptait au total 21 485 cas confirmés de COVID-19, 21 109 guéris et 132 décès. 244 personnes sont sous traitement.