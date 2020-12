Singuila débarque à Abidjan pour un concert inédit

Arrivée de Singuila sur les rives de la lagune Ebrié, ce mardi 08 décembre 2020, pour un méga concert prévu jeudi 10 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Singuila à Abidjan, le retour du rossignol

Bonne nouvelle pour les fans de Singuila. L’artiste du moment a débarqué ce mardi 8 décembre 2020 à Abidjan pour un gros spectacle au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce concert est prévu pour le jeudi 10 décembre 2020. Bedaya N’Garo alias Singuila est une icône du R&B français. Adulé sur le continent africain où il est de plus en plus en vue, notamment en Côte d’Ivoire, le chanteur d’origine centrafricaine et congolaise, né à Suresnes le 19 septembre 1977, y vient régulièrement égayer les mélomanes.

L’artiste qui donne son premier spectacle de l’année 2020 à Abidjan, depuis le début de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, promet un show exceptionnel, en partenariat avec Universal Music Africa. Les tickets sont déjà disponibles dans tous les points de vente habituels. Placé sous le signe du « retour du rossignol », le concert de la star Singuila va marquer son comeback en force sur la lagune Ebrié et dans la sous région Ouest-africaine.

En se mettant ensemble pour évoquer leur ''Cœur en cage'', Charlotte Dipanda et Singuila ont mis récemment le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. La chanson, un cocktail mélodieux, qui tourne déjà en plein régime sur Youtube serait très attendue par les fans. Pendant ce temps, la rumeur continue d’enfler sur une probable liaison amoureuse entre les deux stars.