En pleine campagne électorale, Donald Trump atteint de Covid-19

Donald Trump et son épouse Mélania ont été testés positifs au coronavirus. Le président américain a aussitôt annoncé sa quarantaine en compagnie de la First Lady.

Donald Trump freiné dans sa campagne par la Covid-19 ?

L'élection présidentielle aux États-Unis est prévue pour se tenir le mardi 3 novembre prochain. Donald Trump, président sortant, et candidat des républicains, tentera de conserver son fauteuil à la Maison-Blanche face au candidat démocrate, Joe Biden, ancien Vice-Président sous Barack Obama. C'est pourtant à un mois de ce scrutin crucial que le président américain et son épouse Melania Trump viennent d'être infectés du coronavirus.

Ainsi qu'il l'a annoncé sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi : « Ce soir, @FLOTUS (son épouse Melania) et moi-même avons été testés positifs à la COVID-19. » Puis, il ajouter : « Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons passer à travers cela ENSEMBLE! »

Dans un courrier rendu public par l'Exécutif américain, le médecin de la Maison-Blanche a par ailleurs précisé qu'il s'attendait à ce que le président continuerait à exercer ses fonctions "sans perturbations" et qu'il resterait à la Maison-Blanche pendant sa "convalescence". C'est toute fois un coup dur pour le Président Trump, 74 ans, qui avait de nombreux rendez-vous avec la presse et ses compatriotes dans le cadre de sa campagne électorale.

À noter que les États-Unis sont le pays le plus infecté à la Covid-19, avec plus de 7 278 385 personnes contaminées et 207 808 décès, selon le dernier bilan. La pandémie a d'ailleurs fait plus d'un million de morts à l'échelle planétaire.

Ferdinand Bleka, le président de l'ONG Afri-Asia a toutefois lancé ce message au président américain : « Courage Président Trump. Positif au coronavirus en pleine campagne présidentielle, un handicap. Experons qu'il ne va pas se faire injecter de l'eau de Javel pour vouloir tuer le virus. »