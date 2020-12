RHDP: 5 mois après son décès, Amadou Gon ‘’parle’’ aux pro-Ouattara

La Côte d’Ivoire en général et plus particulièrement les militants du RHDP (parti au pouvoir) continuent de pleurer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly décédé le 08 juillet 2020.

Décédé le 8 juillet 2020, l’émouvant message d’ Amadou Gon Coulibaly aux Ivoiriens

08 juillet 2020 - 08 décembre 2020. Cela fait exactement 05 mois qu’ Amadou Gon Coulibaly a quitté le monde des vivants. Le 2 mai passé, le Premier ministre ivoirien était transporté d’urgence vers la France, officiellement pour un « contrôle médical ». Revenu deux mois plus tard début juillet, le chef du gouvernement avait été accueilli par toute la République mobilisée autour du chef de l’Etat Alassane Ouattara. « Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président (Alassane Ouattara), pour continuer l’oeuvre de développement et de construction de notre pays la Côte d’Ivoire », avait déclaré, souriant, Amadou Gon Coulibaly à sa descente d’avion.

Malheureusement, le 08 juillet, le candidat désigné du RHDP à la présidentielle du samedi 31 octobre, décède en plein conseil des ministres, des suites d’une crise cardiaque. Dès lors, c’est la tristesse dans tout le pays. « J’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quitté en ce début d'après-midi après avoir pris part au conseil des ministres », annonce le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, lisant un communiqué du président Alassane Ouattara qui perdait ainsi un de ses plus fidèles et loyaux serviteurs.

«Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'Etat, de grande loyauté, de dévouement, et d'amour pour la patrie », s’est exprimé le président de la République. Pour Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly ‘’a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence et d'extrême loyauté à la Nation’’. « Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation », a déploré le président Ouattara.

Face à la grande douleur qui continue d’étreindre ses partisans et sympathisants, 5 mois après la brusque disparition de celui que les militants du RHDP appelaient affectueusement « Le Lion », Ali Badarah Konaté (ABK), qui se considère comme un des héritiers politiques de l’illustre disparu, a tenu à essuyer les yeux larmoyants. A travers le texte ci-dessous, ABK essaie de nous transmettre le message qu’Amadou Gon aurait bien voulu donner à tous ses partisans s’il en avait la possibilité. Tout simplement émouvant.

Amadou Gon Coulibaly : « Protégez mon Papa Alassane Ouattara »

Écoutons...

Séchez vos larmes.

Arrêtez de pleurer.

Arrêtez de vous lamenter.

De là où je suis, je suis heureux.

Je suis auprès du Père Céleste.

Et je veille sur vous.

Protégez le Président.

Protégez mon Papa Alassane Ouattara.

Créez autour de lui un cordon de sécurité.

Soutenez-le comme je l'ai soutenu.

Battez-vous pour lui comme je me suis battu pour lui.

Aimez le comme je l'ai aimé.

Continuez le travail comme vous avez fait avec moi.

Pour notre Guide à tous, le Président Alassane Ouattara.

Ne baissez jamais les bras.

Le Président a plus que jamais besoin de vous.

Continuez à être zélés dans l'effort pour le pays.

Le Pays a besoin de votre énergie.

Ne doutez jamais de mon Amour pour vous.

Je vous aimerai toujours comme vous mêmes continuez à m'aimer malgré ce voyage inattendu.

Ne vous divisez pas.

Restez ensemble et continuez à toujours Agir avec Générosité pour la Cohésion, en AGC.

Aidez tous mes frères qui travaillent avec le Président pour continuer l'œuvre collective de développement de notre Pays.

Je vous aime et mettez vous au travail.

Et tâchez de toujours Agir avec Loyauté et Intégrité.

Pour le Président.

Pour la Côte d'Ivoire.

NB: Ce que AGC nous aurait dit ce jour.

#Ali21 pour Agir avec Loyauté et Intégrité pour que 2 fassent 1.

ABK

Alassaniste Esprit AGC

Militant et Combattant