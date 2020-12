Après l'humour, Le Magnific veut devenir entraîneur de football

L'humoriste ivoirien, Silvère Jacques Bah dit Le Magnific, est assurément un des meilleurs dans son domaine en Côte d’Ivoire. Cependant, ce talentueux comédien qui est également un très bon chanteur, a décidé d’ajouter une autre corde à son arc.

Le Magnific: "Je serai en train de tomber et mourir sur un terrain, les gens diront que je fais du théâtre"

Le Magnific est en stage, depuis le 7 décembre 2020, à l’Institut national de la jeunesse et des sports(INJS), dans la commune de Marcory, pour l’obtention de la Licence D, le tout premier diplôme d’entraîneur. Chose qui surprend de nombreux observateurs qui comprennent assez difficilement le choix de l'artiste.

Il est bon de rappeler que l’humoriste n’est pas un novice dans le football. Ayant évolué dans certains clubs en Côte d’Ivoire, il aurait pu être un footballeur professionnel, n'eurent été des blessures qui l’on définitivement éloigné des pelouses.

‘’J’ai été d’abord un sportif avant d’arriver dans la culture. Dans ma famille, ils sont tous des footballeurs. J’ai joué au football. Les gens pensent à la comédie quand ils me voient. Je serai en train de tomber et mourir sur un terrain, les gens diront que je fais du théâtre. J’ai disputé des compétitions les inter-villages, l’OISSU… J’ai joué avec le COSMOS de Koumassi en D3. J’ai également évolué au stade d’Abidjan. A cause d’une blessure, je n’ai pas débuté le championnat. J’ai gardé le contact avec le football. Quand je n’ai pas de spectacle, je suis en activité, tous les week-ends, avec les associations de footballeurs. Le football est une véritable passion pour moi’’, a confié Le Magnific au journaliste Martial Gohourou.

‘’Dans tous les clubs où je suis passé, j’étais un attaquant, un vrai buteur, un finisseur. Je suis dangereux de la tête (Rire). Eh Seigneur, aide moi. J’ai toujours aimé jouer en avant. M’appuyant sur ma petite expérience, je veux devenir maintenant entraîneur pour former les plus jeunes. Il faut partager quand on a bénéficié d’une formation. Avec mon âge, je ne peux jouer au haut niveau, mais je peux faire une lecture de jeu afin de participer au débat et au développement du football national. En tant qu’Artiste, quand je vais parler du football dans mon spectacle, je saurai de quoi je parle, avec tous les arguments nécessaires’’, a-t-il conclu.