Koumassi: Une "rébellion" en gestation contre le maire Cissé Bacongo

Cissé Bacongo, maire de la Commune de Koumassi, ne compte pas faire de cadeau à la minorité de commerçants récalcitrants qui envisagent d’engager un bras de fer avec l’autorité municipale en projetant de faire un sit-in et de rouvrir par la force, leurs magasins fermés au quartier Haoussabougou.

Cissé Bacongo aux commerçants rebelles: "La loi leur sera appliquée dans toute sa rigueur"

Il nous revient de source bien introduite qu’une frange de commerçants haoussas projettent d’entrer en rébellion contre l’autorité du Maire Cissé Ibrahima Bacongo en menaçant d’ouvrir leurs magasins fermés suite à la prise d’un arrêté municipal.

En effet, le Maire, dans sa politique de sectorisation des activités économiques dans la commune de Koumassi, a dédié des espaces à celles exercées par "les Haoussas" en particulier et l’ensemble des commerçants en général.

C’est le lieu de rappeler que le Maire Cissé Bacongo dès l’entame de sa mandature a eu plusieurs échanges avec ces commerçants haoussas pour leur expliquer sa vision et sa volonté manifeste de sectoriser les activités économiques sur le territoire communal à travers son projet de société « Koumassi autrement, c’est possible ! ».

Ainsi, à l’unanimité, ces opérateurs économiques y ont tous adhéré. Il en est résulté donc la construction de la Bourse du bois au Terminus 25, de l’Espace quincaillerie sur le Boulevard Antanarivo et du Parc à fer à Yapokro. Dans cette optique, la quasi-totalité de ces commerçants (haoussas) a déjà occupé et exerce dans ces espaces avec les commodités qui siéent à leurs différentes activités.

Cependant, une minorité refuse catégoriquement de s’y installer et décide d’engager un bras de fer avec l’autorité municipale en projetant de faire un sit-in et de rouvrir par la force, leurs magasins fermés au quartier Haoussabougou. Lequel quartier constitue l’une des principales portes d’entrée et de sortie de la commune de Koumassi.

Du reste, nous dénonçons avec la plus vive des énergies, cette rébellion contre la loi et l’autorité, et rappelons à tous ceux qui essayeront de semer le désordre en cette période électorale que la loi leur sera appliquée dans toute sa rigueur.

La Direction de communicatio