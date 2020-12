Titrologie du 12 décembre 2020 : Sarkozy arrive à Abidjan-Titrologue

L'investiture d'Alassane Ouattara est en tête d'affiche de la titrologie. Ce samedi 12 décembre 2020, le titrologue pourra obtenir toutes les informations portant sur la cérémonie qui se tiendra à Abidjan le lundi 14 décembre 2020. L'actualité ivoirienne porte également sur le dialogue entre le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et l'opposition menée par Henri Konan Bédié, le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

Titrologie, Ouattara invite Sarkozy à Abidjan pour son investiture

"Plus d'un mois après la présidentielle, Sarkozy à Abidjan pour l'investiture de Ouattara", écrit L'Inter dans sa titrologie du samedi 12 décembre 2020. Le journal révèle aussi comment le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir, prépare l'événement. Notre confrère nous apprend également que Simone Ehivet Gbagbo s'active afin de recevoir son époux Laurent Gbagbo. "Je suis en train de peindre ma maison pour le recevoir", a confié l'ex-Première dame de Côte d'Ivoire.

Pour sa part, Soir Info fait savoir au titrologue que par rapport au retour annoncé de Laurent Gbagbo à Abidjan, "il se passe des choses" à la résidence de l'ancien chef d'Etat à Mama. Le journal dévoile ce "ce qui se fait et se prépare dans le village de la mère de l'ex-chef d'Etat". Revenant sur l'investiture d'Alassane Ouattara, Soir Info écrit que la présidence de la République "annonce des dispositions particulières". Le tabloïd ne manque pas d'aborder le sujet du violent affrontement entre policiers et gendarmes à Gohitafla à propos de congé de Noël anticipé. Le bilan fait état d'un blessé, les résidences du sous-préfet et du commandement de brigade incendiées, rapporte le confrère.

Titrologue, Maurice Kakou Guikahué évacué d'urgence

Dans sa titrologie, Le Nouveau Réveil annonce que "victime d'un malaise à la MACA", Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI, a été évacué hier en cardiologie. Le journal donne les dernières nouvelles de l'ancien ministre de la Santé de Laurent Gbagbo.

Pour sa part, Le Jour Plus note que "la France se retire des instances de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest)". Le tabloïd livre au titrologue tout le programme de l'investiture d'Alassane Ouattara.

Le Sursaut nous démontre "comment Bédié a pigé Ouattara "dans le cadre du dialogue politique. Pendant ce temps, Le Matin dénonce la surenchère politique de l'opposition et prévient : "pourquoi Ouattara ne cédera rien ! ". Pour le Patriote, il n'y a point de doute, Alassane Ouattara est "vraiment une chance pour la Côte d'Ivoire". À la Une de Fraternité Matin, Dominique Ouattara réitère son engagement pour le combat contre les violences faites aux enfants.