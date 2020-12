Henri Konan Bédié dissout le CNT et annonce une autre « Force »

Henri Konan Bédié entend maintenir la pression sur le régime d'Alassane Ouattara. Après l'avènement du CNT qui s'est avéré un véritable pétard mouillé, le président du PDCI appelle à un dialogue politique qui verra la participation de toutes les forces vives de la Nation.

Face à Ouattara, Henri Konan Bédié change de fusil d'épaule

Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, n'entend pas laisser du répit à Alassane Ouattara, son ancien allié du RHDP. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est en effet farouchement opposé au 3e mandat du chef de l'État, qu'il juge anticonstitutionnel. Aussi, avait-il lancé, en compagnie de ses autres camarades de l'opposition, des mots d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif. L'opposition a par ailleurs annoncé la création du Conseil national de transition (CNT). Les manifestations qui s'en sont suivies à travers la Côte d'Ivoire ont causé plus de 80 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.

Mais vu la tournure tragique de ces évènements, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont rencontrés, le 11 novembre 2020, au Golf Hôtel, en vue d'initier un dialogue politique qui a permis de prime abord que « le mur de glace et de méfiance soit brisé ». Mais le second round de ces discussions a jusque-là buté sur des préalables du Président Bédié.

Henri Konan Bédié : « Ouattara n’est pas légitimement le président de la République. »

Ce mercredi 9 décembre 2020, le Sphinx de Daoukro a toutefois eu une rencontre avec des partis de l’opposition, en sa résidence de Cocody-Ambassades. Au terme de cette rencontre, le chef de file de l'opposition a officiellement annoncé la mort du CNT, organe créé par l'opposition pour instaurer une transition en Côte d'Ivoire. Mais en lieu et place, l'ancien chef d'État ivoirien propose l’organisation d’un Dialogue national en lieu et place du « tête-à-tête BEDIE – OUATTARA ». Et ce, sous la supervision des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière, dont les Nations Unies.

Ce dialogue est d'autant plus opportun que le pays a connu de nombreuses atrocités sur lesquelles le Président Bédié revient largement dans son allocution. Aussi, pour cette nouvelle démarche, HKB prend-il un engagement solennel auprès de ses compagnons. « Je m’impliquerai avec force et avec amour et avec vous dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays », a-t-il tweeté.

Puis, il ajoute : « Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l’opposition, l’organisation d’un Dialogue national en lieu et place du « tête à tête Bédié-Ouattara »... Car l’enjeu en cause est celui de la Côte d’Ivoire réconciliée. Ce nouveau cadre de Dialogue verra la participation de toutes les forces vives de la Nation et sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière, dont l’ONU. »

Au sujet de la réélection d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié se veut formel : « Le peuple de Côte d’Ivoire a clairement désavoué Monsieur Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du Non à son projet de 3e mandat anticonstitutionnel. » Avant d'interpeller son ancien allié : « Il doit donc titrer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu’il n’est pas légitimement le président de la République. »