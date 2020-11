PDCI: Arrêté pour sédition, Guikahué n'a pas été libéré

Séri Bi Guessan, Bassy Koffi et Mme Yapo Valérie, Sénateurs membres du PDCI, incarcérés depuis le mardi 3 novembre 2020, ont été libérés dans la nuit du mercredi 25 novembre.

Ouattara libère les sénateurs Séri Bi Guessan, Bassy Koffi et Mme Yapo Valerie du PDCI-RDA

C'était l'un des préalables soulevés par Henri Konan Bédié avant l'ouverture de tout dialogue avec le pouvoir. "Le dialogue qui s’était amorcé à l’Hôtel du Golf, vous en avez entendu parler. Depuis quelques jours vous n’entendez plus rien, pour des raisons précises. Il n’est en effet pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés (...) J’ai donc suspendu ce dialogue, jusqu’à ce que nos frères soient libérés. J’ai suspendu également ce dialogue jusqu’à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l’étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Ce sont là des préalables non négociables et je pense bien que, dans quelques jours, ces différentes libérations seront faites pour que nous puissions reprendre le dialogue pour la parole qui a été rendue entre Alassane Ouattara et moi-même", a déclaré récemment Henri Konan Bédié.

Après 22 jours de détention aux côtés d’autres personnalités du Pdci-Rda, notamment Maurice Kakou Guikahué et N’ Dri Narcisse, les sénateurs du PDCI-RDA, Séri Bi Guessan, Bassy Koffi et Yapo Valerie ont recouvré la liberté, mercredi 25 novembre 2020. Ils avaient été interpellés le mardi 3 novembre dernier à la résidence d'Henri Konan Bédié, puis placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction d’ Abidjan (MACA), pour leur implication supposée dans une affaire de sédition. Pascal Affi N’guessan, le président du FPI, Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, et N'Dri Narcisse, Directeur de cabinet de Bédié, restent quant à eux, toujours détenus.