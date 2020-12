Frais COGES : Ouattara désavoue Kandia Camara en public

Alassane Ouattara vient de mettre fin à la polémique autour des frais COGES (Comité de gestion des établissements scolaires). En effet, lors de son investiture le lundi 14 décembre 2020, le président ivoirien a annoncé qu'à compter de janvier 2021, les parents d'élèves du primaire et du secondaire ne supporteront plus lesdits frais. Cette décision du chef de l'État représente un gros désaveu pour Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

"Le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES" (Ouattara)

"Vous savez, dans tout le monde entier, vous avez des comités de gestion dans les établissements scolaires (...) Les pédagogues que sont les enseignants ou alors les chefs d'établissements s'occupent de l'aspect académique, l'aspect pédagogique de l'école. Mais l'école, c'est l'affaire de la communauté. L'école doit rassembler tous les acteurs", déclarait Kandia Camara concernant les COGES au cours d'une émission diffusée il y a deux mois sur la NCI (Nouvelle chaine ivoirienne). Jeudi 10 décembre 2020, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle était devant la Commission des affaires économiques et sociales du Sénat. Elle a été interpellée sur les frais COGES soumis aux parents d'élèves du primaire et du secondaire.

Kandia Camara a laissé entendre que "demander 10 000 par composition n’est pas légal". "Ce que nous avons prévu au niveau du ministère, c’est 3 000 F CFA par élève et par an pour le primaire et 5 000 F CFA pour le secondaire par an. Ce sont les frais COGES normaux. Il y a des frais COGES annexes demandés aux parents. À quoi servent ces frais annexes ? À l’achat des tenues de sport, des badges pour l’identification des élèves, aux livrets scolaires, aux carnets de correspondance et à certaines activités extrascolaires, mais tout cela est validé par l’assemblée COGES présidée par les maires, présidents de conseils régionaux et gouverneurs de district ou leurs représentants", a-t-elle précisé.

Quelques jours après cette sortie de la ministre de l'Éducation nationale, Alassane Ouattara met fin au débat sur les frais COGES. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a décidé de ne plus laisser les parents d'élèves supporter les frais COGES. "J’ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES, qui sont jusque-là supportés par les parents d’élèves dans le primaire et secondaire", s'est-il exprimé. Du coup, toute la démonstration de Kandia Camara devant les sénateurs ivoiriens vient d'être déconstruite par le président ivoirien.

Il faut rappeler que la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a toujours dénoncé les frais COGES et les frais annexes. "Depuis l’année scolaire 2010-2011, un constat est fait dans les établissements secondaires : le COGES n’étant plus ce comité inclusif de départ est devenu le business d’un groupe d’administrateurs en complicité avec une minorité de parents d’élèves véreux. Ainsi, on assiste chaque année à une augmentation abusive et exponentielle des frais de COGES et frais annexes dans les établissements secondaires et cela sans une consultation préalable de la communauté éducative comme l’indique l’article 52 du chapitre III de la section 2 des statuts régissant le COGES", s'était plaint Alla Saint Clair, le secrétaire général de ce syndicat.