La rappeuse Nash à Suspect 95: ‘’Mettons-nous à l'abri spirituellement"’

La rappeuse ivoirienne Nash a apporté son soutien à son jeune collègue Suspect 95 qui a perdu sa femme il y a quelques jours.

Nash apporte son soutien à Suspect 95

Le jeune et talentueux rappeur ivoirien, Suspect 95, a annoncé, dimanche, le décès de sa compagne. ‘’Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que je suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business. Je ne le souhaite à personne. Je serai OFF pendant un certain moment. Aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme", a posté l'artiste.

Une triste nouvelle qui a suscité les réactions de plusieurs artistes. Josey, Safarel Obiang, Ariel Sheney et bien d’autres artistes ivoiriens ont apporté leur soutien au président du Syndicat. La rappeuse Nash n’est pas resté en marge de cet élan de solidarité à l’endroit de Suspect 95.

«Je me suis réveillée avec une pensée pour mon fils Suspect 95 qui traverse un moment très difficile actuellement. Prions pour lui donner la force. Intercédons auprès du Seigneur afin qu'il aide à surmonter cette épreuve. Il est si jeune, et perdre un être cher, en plus une femme, c'est trop difficile. Je demande beaucoup de prières pour lui. Que l'âme de sa femme repose en Paix. Yako à toute sa famille et à Suspect. Dieu seul sait tout et comment, il saura te fortifier. Tu es un guerrier champion‘’, a-t-elle écrit sur Facebook.

Puis d’ajouter: ‘’Soyons vigilants dans la prière et mettons-nous à l'abri spirituellement. Certes, nous partirons un jour mais dans la vieillesse et après avoir accompli notre mission sur terre. Je nous le souhaite à tous et toutes‘’.