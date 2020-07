Nash: ''Didier Drogba peut aider sans être président de la FIF''

La rappeuse Nash s’est invitée dans le débat autour de l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

FIF: Ce que Nash demande à Didier Drogba

La candidature de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, est menacée d’invalidation car n’ayant pas officiellement reçu le parrainage d’au moins un groupement d’intérêt à la FIF.

Même ses anciens coéquipiers de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), lui ont tourné le dos, en accordant leur parrainage à Idriss Diallo. Chose qui a fait réagir de nombreux ivoiriens qui estiment que l’ancien buteur de Chelsea est victime de méchanceté.

La rappeuse Nash s’est également invitée dans le débat. Dans une publication sur sa page Facebook, elle fait savoir que si Drogba n’est pas élu, ce serait tout simplement la volonté de Dieu

‘’Dieu ne donne pas ce qu'on veut mais ce qu'il nous faut. Si Dieu dit: Drogba sera président, il le sera. Mais si ce n’est pas pour lui aujourd'hui et que ça sera plus tard, Dieu disposera les choses pour plus tard. On fait nos calculs mais est-ce qu'on consulte le Seigneur ou est-ce qu'on tient compte de ce que lui il veut ou prévoit ? Moi je dis toute circonstance de la vie est un enseignement...Devant toute position, il y a toujours une opposition. Que Drogba continue de garder le silence et laisser Dieu décider. Surtout que rien ne l'ébranle mais, qu'il en tire une leçon et sorte grand de cette situation. Peu importe l'issue de cette élection‘’, a écrit Nash.

Pour la rappeuse, même si Didier Drogba n’est pas élu président de la FIF, il peut toujours aider ses jeunes compatriotes.

‘’Candidat, président ou pas, le peuple l'aime et il peut aider ses petits frères d'une autre manière et prouver que l'aide qu'il veut apporter n'est pas forcément à cause du poste ou de la présidence de la FIF, mais juste qu'il veut apporter un plus à son pays. Surtout, qu'il n'oublie pas ses petits frères joueurs qui ont donné leurs poitrines et qui risquent d'être gbra (chassés: NDLR) à cause de leur choix porté sur lui. Et Donc en les aidant, il réjouira le coeur de Dieu et touchera encore le cœur de ses fans que nous sommes‘’, a-t-elle ajouté.