Mort de la femme de Suspect 95, la Police fait une étrange découverte

De nombreuses suspicions planent autour de la brusque disparition de la femme du talentueux rappeur Suspect 95, survenue le samedi 12 décembre 2020.

Mort de la femme de Suspect 95: Suicide ou assassinat? La police s'interroge

Le jeune et talentueux rappeur ivoirien, Suspect 95, a annoncé, dimanche, le décès de sa compagne. ‘’Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que je suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business. Je ne le souhaite à personne. Je serai OFF pendant un certain moment. Aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme", a posté l'artiste.

Des proches du rappeur ont affirmé que la défunte a piqué une crise dans la soirée du samedi avant de rendre l'âme quelques heures plus tard.

Une triste nouvelle qui a suscité les réactions de plusieurs artistes et autres personnages people. Josey, Safarel Obiang, Ariel Sheney, Emmanuelle Keita, la rappeuse Nash, Vetcho Lolas, Bebi Philip et bien d’autres ont apporté leur soutien au président du Syndicat.

Cependant, force est de constater que des suspicions planent autour de la brusque disparition de la femme du chanteur, ainsi que le rapporte Police secours.

''La découverte d'un pot de yaourt ouvert, et posé près d'un poison à rats et à souris à sa résidence 03 pièces de Cocody palmeraie dans un immeuble, suivie d'une mort survenant aussi rapidement au cours de son transport dans un hôpital samedi soir ! Voici les dessous d'une nouvelle affaire confiée à la police criminelle le lundi 14 décembre... Décédée samedi, les circonstances de sa mort oscillent encore entre suicide et empoisonnement pour la police qui a ouvert une enquête'', confie Police secours.

La femme de Suspect 95 s'est-elle suicidée ou a-t-elle été tuée au poison ? Ce sont des questions que la police criminelle se chargera d'élucider les jours à venir dans son enquête.