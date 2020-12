PDCI: Bédié "frappe" Djenebou Zongo et Billon de plein fouet

Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Henri Konan Bédié a officiellement acté le limogeage de Djenebou Zongo, la toute puissante directrice de la Communication du « vieux parti ».

Après l'investiture de Ouattara, Bédié prend d'importantes décisions au PDCI-RDA

C’est désormais officiel ! Djenebou Zongo n’est plus la Directrice de la Communication du Parti démocratique de Côte d’Ivoire. Henri Konan Bédié, son président, a procédé à la signature d’un décret mettant officiellement fin aux fonctions qu’elle occupait depuis 2017. « Article 1er : il est mis fin aux fonctions de Madame Djenebou ZONGO, en qualité de Directrice de la Communication et du Suivi de l’Opinion nationale et internationale du PDCI-RDA », stipule la décision signée du Sphinx de Daoukro. La nouvelle était depuis dans les couloirs du PDCI-RDA, mais maintes fois démentie par certains cadres du parti.

L’ex-épouse de M. Diomandé était en effet soupçonnée d’être de connivence avec le RHDP du président Ouattara. Ces soupçons se sont d’autant plus accrus depuis le 3 novembre dernier au lendemain des arrestations de plusieurs cadres du parti, notamment Maurice Kakou Guikahué et N’Dri Narcisse, au domicile du président Henri Konan Bédié.

À en croire les rumeurs qui ont circulé, la directrice de la Communication du PDCI-RDA aurait servi de courroie de renseignement au pouvoir. Déjà le 30 novembre, Le Sphinx de Daoukro procédait à la nomination de Cyrielle Obré épouse Koné, comme conseillère spéciale du président du PDCI-RDA, chargé de la Communication.

Outre la mise à l’écart de Djenebou Zongo, le président Henri Konan Bédié a décidé du retrait du portefeuille de l’ Information à Jean-Louis Billon, au profit du maire Denis Kah Zion, de la commune de Toulepleu. Ainsi, conformément à la décision N° 0505-2020/PP/CAB du 17 décembre 2020, l’ex-président du Conseil régional du Hambol (Billon), qui cumulait les fonctions de Secrétaire exécutif chargé de l’ Information, de la propagande et de la Communication du parti, s’occupera désormais des seules charges de la propagande et de la Communication.

Quant à Denis Kah Zion, il est désormais en charge du secrétariat exécutif chargé de l’Information, de l’Économie numérique et du Bulletin de Liaison du PDCI-RDA.