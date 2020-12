Anniversaire de Mme Ouattara, la grosse bourde du rappeur Mc One

Voulant rendre hommage à la Première dame, Dominique Ouattara, le jeune rappeur Mc One s’est attiré la foudre de certains internautes.

Le message de Mc One à la Première dame qui a scandalisé des internautes

Bagré Jean Martial, plus connu sous le pseudonyme de Mc One, né le 31 juin 2002, est une valeur sûre de la musique ivoirienne. Détecté très jeune par le célèbre artiste Couper décaler, Kédjevara Dj, Mc One dont le talent ne souffre d'aucune contestation, s'est très vite imposé dans l'univers du Rap Ivoire au point d'être considéré comme le principal concurrent du célèbre groupe ivoirien de Rap, Kiff no Beat.

Avec plusieurs titres de belle facture, tels que ''Petit enjaillement'', ''Me amor'',''Opi on n'a qu'à faire quoi'' et ''Tranquillement tranquille'', la notoriété de ce jeune garçon a outre-passé les frontières de la Côte d'Ivoire au point d'être régulièrement sollicité pour des prestations à l'international. Mc One fait également partie du nombre très restreint des artistes qui participent aux activités de la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

A l'occasion du jour anniversaire de l’épouse du président de la République, Alassane Ouattara, le mercredi 16 décembre, le rappeur n’a pas manqué de lui rendre un hommage. ‘’Joyeux anniversaire maman Dominique Ouattara. Beaucoup de bonheur et de grâces dans TA vie‘’, a-t-il écrit sur Facebook. Un message qui a aussitôt suscité le courroux de plusieurs internautes qui se sont offusqués de voir ce jeune homme de 18 ans, tutoyer la Première dame.

‘’On dit, dans votre vie; ce n'est pas ta camarade, petit i...‘’, a commenté un internaute. De son côté, Mc One a finalement rectifié le tir.