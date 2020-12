Alors qu'elle célèbre son anniversaire, Dominique Ouattara en larmes

Dominique Ouattara célèbre, ce 16 décembre 2020, son anniversaire de naissance. En dépit de cet heureux évènement, la Première Dame a plutôt choisi d'aller compatir à la douleur de la famille Touré, dont le chef de famille est décédé.

Dominique Ouattara présente ses condoléances à la Famille de Gilles Touré

Dominique Ouattara, née Dominique Claudine Nouvian, est née le 16 décembre 1953 à Constantine. À la tête de son ONG Children of Africa, la First Lady ivoirienne ne cesse de répandre ses oeuvres de charité et de bienfaisance envers les personnes vulnérables et défavorisées autour d'elle.

Dans l'optique de soutenir l'entrepreneuriat féminin, l'épouse du chef de l'État a mis en place le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) qui est un fonds sous forme de prêt, en vue de créer ou d’étendre une Activité génératrice de revenus (AGR).

C'est donc à juste qu'à la faveur de la célébration de son 67e anniversaire, de nombreux Ivoiriens ne cessent de témoigner leur gratitude et leur hommage envers cette Dame au grand coeur. Anne Désiré Ouloto a également tenu à rendre hommage à Mme Ouattara. « Joyeux Anniversaire madame la Première Dame, chère grande sœur, maman de tous les enfants, avocate des femmes et des sans voix... Merci d’être là ! » a tweeté la Ministre de la l'Assainissement et de la Salubrité.

Alors que ce 16 décembre 2020 devrait être un jour festif pour elle, Dominique Ouattara a plutôt choisi d'aller soutenir une famille qui lui est très proche, éplorée par la disparition du père de famille. « Présentation de condoléances et celles du Président de la République à la famille de M. Maurice Touré, époux de Madame Virginie Aya Touré, Député d’Oumé et père du célèbre styliste-modéliste Gilles Touré. M. Maurice Touré fut Maire de Katiola », a tweeté la Première Dame.

Mais ce triste évènement n'a pas empêché un internaute de lancer en commentaire à ce tweet : « Joyeux anniversaire maman Dominique la noble, humble, sage et généreuse des premières dames. Que du bonheur dans votre existence à jamais. »