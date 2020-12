Titrologie du 19 décembre 2020 : "Le cas Guikahué inquiète"-Titrologue

Samedi 19 décembre 2020, la titrologie est marquée par l'actualité politique. La presse ivoirienne apprend au titrologue que le cas de Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), est inquiétant. Les médias reviennent également sur l'hommage du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à Korhogo. Le procès du sergent Rimo Rimo Antoine n'échappe pas à la revue de la presse.

"Toujours hospitalisé, le cas Guikahué inquiète", affiche L'Inter dans sa parution du samedi 19 décembre 2020. Notre confère révèle au lecteur pourquoi Henri Konan Bédié n'a pas encore rencontré son secrétaire exécutif en chef depuis son interpellation. Dans les colonnes de ce journal, nous apprenons que le ministre Mamadou Touré "fait des précisions" sur la mission de Kouadio Konan Bertin (KKB), le tout nouveau ministre de la Réconciliation nationale. À propros de la prise en charge des frais COGES (Comité de gestion des établissements scolaires), L'Inter rappelle que "le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire émet des réserves".

Dans sa titrologie, Soir Info aborde le sujet sur Maurice Kakou Guikahué et livre des confidences sur sa détention à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan). Toutefois, le média est convaincu qu'il va se passer quelque chose entre le pouvoir et l'opposition. Le titrologue est informé qu'Henri Konan Bédié, le patron du PDCI, "réorganise tout autour de lui". Par ailleurs, Soir Info met en garde sur un "gros risque de deux maladies dans plusieurs villes de l'intérieur du pays".

Le Matin laisse entendre qu' "en pèlerinage à Korhogo, hier, le RHDP ressuscite le testament de Gon". Au cours de la cérémonie d'hommage, Amadou Koné, au nom de la famille a déclaré que "pour Amadou Gon, le président Ouattara doit être notre boussole". Selon ce journal, "des cadres du PDCI veulent entrer au gouvernement".

La titrologie de Le Nouveau Réveil rapporte les propos d'une figure de l'Église catholique qui lance : "l'église n'est pas à vendre ou à acheter par des dons, offrandes...". Ce journal proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire fait savoir que "Guikahué au CHU, le juge empêche Bédié d'aller le voir". Un autre cadre du plus vieux parti politique ivoirien, N'dri Narcisse, a été évacué à la clinique Farrah, apprend-on.

Concernant les élections législatives 2021, "le RHDP promet des choix en toute transparence", écrit Le Patriote. Le journal indique aussi que candidat à la présidence de la CAF (Confédération africaine de football), Jacques Anouma a reçu le soutien de Didier Drogba.

L'Expression revient sur le procès du sergent Rimo Rimo Antoine. Le confrère avance que le militaire a été condamné à cinq ans de prison. Le Jour Plus rapporte les paroles d'Amadou Koné à l'occasion de l'hommage à Amadou Gon. "Amadou Gon est parti, mais la marche continue", s'est-il exprimé.