Pourquoi l'Église Catholique a boycotté l'investiture de Ouattara

L’Eglise Catholique en Côte d’Ivoire a brillé par son absence à la cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara. Les explications avec le Père Basile Diané, curé de la paroisse de Moosou à Grand-Bassam.

Réélection de Ouattara, "un problème de vérité, de justice et de réconciliation", selon l'Église catholique

"Il a été bien souvent reproché à l’Eglise catholique de Côte d’Ivoire de ne pas prendre bien souvent position pour la vérité et pour la défense des plus faibles. Je pense qu’aujourd’hui on peut dire que c’est chose faite. Elle a clairement exprimé par un boycott intelligent, sa présence à une investiture confligène. Le message de l’église est clair.

Même si le doyen du corps diplomatique y était au nom de la communauté internationale, il reste que sur le plan local, l’élection du président de la République pose pour cette fois, un véritable problème de vérité, de justice et de réconciliation.

"Une élection confligène née d’une interprétation suspecte de la constitution"

Et cela le cardinal Kutwa l’a encore rappelé, le 14 novembre dernier à la cathédrale. Il a dit clairement qu’il ne suffit pas d’organiser une élection confligène née d’une interprétation équivoque et suspecte de la constitution, d’en déclarer un vainqueur et de penser que la paix va advenir. Les évêques par leur absence à l’investiture du 14 décembre 2020 que je salue et justifie légitiment, viennent nous rappeler que le malaise politico social en Côte d’Ivoire est profond et réel.

Ils viennent nous rappeler que la forfaiture, le mensonge et la dictature ne doivent pas être cautionnés en aucune manière. Aucun Ivoirien ou aucun Africain digne de ce nom ne doit alors jamais abdiquer face au faux, au trucage électoral et au viol flagrant d’une constitution.

"C’est Dieu qui peut nous sauver"

En Côte d’Ivoire, nous ne devons pas cesser de prier jusqu’à ce que se rétablissent la justice et un véritable Etat démocratique. Nous devons croire en la force de la prière qui peut fléchir le cœur de Dieu pour l’avènement d’un pays de droit et de justice surtout que tous, nous avons démissionné et été gagnés par la couardise, la peur et la lâcheté.

C’est Dieu qui peut nous sauver et doit nous sauver. Il le faut pour que nous retrouvions tous nos exilés et tous ceux qui croupissent en prison dans une quasi indifférence. Gardons la foi et l’espérance. Merci à nos évêques pour leur message spirituel à bien comprendre et décrypter".